Петербург готов к зиме: теплосети обновляют раньше срока, а дома получили паспорта готовности

Устаревшие сети заменили современными трубопроводами.

Осень в Петербурге быстро вступает в свои права, и главная тема для жителей — тепло в квартирах. В этом году коммунальщики приятно удивили. Они закончили ремонт на многих важных участках на несколько месяцев раньше, чем планировали.

Красносельский район: минус пять месяцев ожидания

На юго-западе города завершили крупный ремонт. В квартале между проспектом Ветеранов, Авангардной улицей и аллеей Славы поменяли больше двух километров магистрали, сообщили в Смольном.

Старые трубы лежали там ещё с 1980-х годов. Только за последние пять лет на этом участке произошло около десятка прорывов.

Специалисты «ТЭК СПб» планировали закончить работы позже. В итоге они опередили график на пять месяцев. Теперь 8 жилых домов, детская библиотека и почти 4 тысячи жителей района встретят холода с надежным отоплением.

Всего по Петербургу досрочно обновили 15 крупных объектов. Особый нажим сделали на социальные учреждения — трубы у 19 школ и детских садов заменили еще до 1 сентября.

Умные трубы против влажности и коррозии

Для Петербурга частые прорывы труб — давняя беда. Из-за высокой влажности и близости грунтовых вод металл быстро ржавеет. Раньше о дефекте узнавали, только когда во дворе закипала лужа. Сегодня под подход меняют.

На смену старым стальным трубам приходят современные конструкции в специальной пенополиуретановой изоляции. Они гибкие, поэтому их проще прокладывать во дворах с плотной застройкой.

Главное фишка — встроенные датчики дистанционного контроля. Они работают 24/7 и сразу передают сигнал диспетчеру, если изоляция внутри намокла. Это позволяет устранить повреждение до того, как случится полноценная авария.

Весь город готов к пуску тепла

Работы в Красносельском районе — лишь малая часть большой программы. Сейчас городские службы разрабатывают документы для ремонта еще 50 километров труб на юго-западе. А всего по Петербургу проектируют обновление 715 километров теплосетей.

Кстати, паспорта готовности к зиме уже получили абсолютно все жилые дома города.

Осенью в Петербурге традиционно сначала включают периодическое протапливание (в первую очередь теплеют батареи в детсадах, школах и больницах), а затем запускают регулярный отопительный сезон.

Перед этим комиссия проверила каждый шестой дом в городе. В зданиях отремонтировали больше 2,5 тысяч крыш и подлатали внутридомовые системы водоснабжения.

Для подстраховки в городе уже сформировали 346 аварийных бригад. Если ударят сильные морозы, их число быстро увеличат до 493. У ремонтников под рукой 177 машин, мобильные генераторы и сварочные посты.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Ленобласти стартовал отопительный сезон.