Открываются по кнопке в смартфоне и вежливо уступают дорогу: как роботы-курьеры обживаются в Петербурге

Роботы-курьеры уже стали привычной частью города на Неве, а их сеть продолжает расти.

Теперь и в самом центре

Раньше встретить такого помощника можно было в основном в спальных районах. Сервис начинался с Приморского района, а затем охватил Калининский, Выборгский, Невский, Красногвардейский и Фрунзенский.

Теперь роботы добрались и до исторического центра. Заказать доставку ровером уже могут жители улицы Кирочной, Шпалерной, Тульской, Суворовского проспекта и соседних кварталов.

Всего в проекте задействовано уже семь районов Петербурга, сообщает Комитет по транспорту города.

Как устроен этот «курьер на колесах»?

На улицах работают модели нового поколения. Их создавали с учетом нашей непредсказуемой погоды и особенности городских тротуаров.

Не боятся грязи и снега. У роверов обновленная подвеска. Они легко заезжают на бордюры, преодолевают лужи и пробираются через сугробы.

У роверов обновленная подвеска. Они легко заезжают на бордюры, преодолевают лужи и пробираются через сугробы. Смотрят по сторонам. Робот обвешан камерами и датчиками (лидарами). Умная нейросеть помогает ему заранее видеть людей, столбы или самокаты и аккуратно их объезжать.

Робот обвешан камерами и датчиками (лидарами). Умная нейросеть помогает ему заранее видеть людей, столбы или самокаты и аккуратно их объезжать. Возят два заказа сразу. Внутри робота два изолированных отсека. Это позволяет доставлять продукты сразу двум разным людям за один рейс.

Как забрать свои продукты?

Получить заказ очень просто. Вы оформляете покупку в привычном приложении на смартфоне и выбираете доставку роботом.

Когда ровер подъедет к вашему дому, в приложение придет уведомление. Вы выходите на улицу, нажимаете кнопку «Открыть» в телефоне — крышка робота разблокируется. Забираете свои пакеты, закрываете крышку, и робот катится дальше по своим делам.

Безопасность и цифры

Многие опасаются, что робот может врезаться в человека или выехать на дорогу. Но статистика показывает другое: за всё время работы в Петербурге с участием роверов не было ни одного ДТП.

Вот еще немного интересной математики:

По Петербургу уже катаются 350 таких машин .

. Они успели совершить больше 173 тысяч доставок .

. За ними всегда присматривают. Если робот застрянет или «запутается» в сложной ситуации, к нему через интернет тут же подключится оператор-человек и возьмет управление на себя.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге продают вагон метро.