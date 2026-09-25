Мягкие диваны, запах из детства и цена б/у иномарки: в Петербурге продают вагон метро

В Петербурге можно купить настоящий кусок истории местной подземки.

По цене подержанной иномарки

На аукцион выставили вагон под номером 6887, сообщает "ДП" со ссылкой на данные электронной площадки РТС-тендер.

Его собрали на ленинградском заводе им. Егорова еще в 1977 году. Почти полвека он исправно возил пассажиров по синей и красной веткам.

Совсем недавно вагон перевели в статус служебного. Ему доверили важную миссию — обкатку новой, шестой линии метро (Красносельско-Калининской).

А уже летом 2026 года, после юбилейных поездок, легенду окончательно отправили на заслуженный отдых.

Купить его можно на электронных торгах. Заявки принимают до 28 сентября, а сами торги пройдут 1 октября. Начальная цена — 1,59 миллиона рублей. Примерно столько же сейчас стоит простая подержанная машина.

Зачем кому-то старый вагон?

Вагоны типа «Ем» — это те самые классические синие составы с мягкими диванами и особым, знакомым с детства запахом.

Обычно списанную технику покупают не только коллекционеры. В России из старых вагонов часто делают необычные локации:

стильные тематические кафе;

оригинальные домики для глэмпинга на природе;

арт-объекты для парков или загородных комплексов.

Старое уходит, новое приходит

Распродажа раритетов связана с глобальной модернизацией. Старые вагоны постепенно уступают место современным поездам «Балтиец» с кондиционерами и USB-розетками.

Скоро в городе откроются новые станции, поэтому подземке нужно масштабное обновление. До 2035 года Петербург планирует закупить еще 712 новых вагонов метро, рассказывал вице-губернатор Кирилл Поляков по итогам рабочих встреч на ПМЭФ-2026.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербурге выпустят редкую карту с Шостаковичем.