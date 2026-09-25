Мягкие диваны, запах из детства и цена б/у иномарки: в Петербурге продают вагон метро

По цене подержанной иномарки
На аукцион выставили вагон под номером 6887, сообщает "ДП" со ссылкой на данные электронной площадки РТС-тендер.
Его собрали на ленинградском заводе им. Егорова еще в 1977 году. Почти полвека он исправно возил пассажиров по синей и красной веткам.
Совсем недавно вагон перевели в статус служебного. Ему доверили важную миссию — обкатку новой, шестой линии метро (Красносельско-Калининской).
А уже летом 2026 года, после юбилейных поездок, легенду окончательно отправили на заслуженный отдых.
Купить его можно на электронных торгах. Заявки принимают до 28 сентября, а сами торги пройдут 1 октября. Начальная цена — 1,59 миллиона рублей. Примерно столько же сейчас стоит простая подержанная машина.
Зачем кому-то старый вагон?
Вагоны типа «Ем» — это те самые классические синие составы с мягкими диванами и особым, знакомым с детства запахом.
Обычно списанную технику покупают не только коллекционеры. В России из старых вагонов часто делают необычные локации:
- стильные тематические кафе;
- оригинальные домики для глэмпинга на природе;
- арт-объекты для парков или загородных комплексов.
Старое уходит, новое приходит
Распродажа раритетов связана с глобальной модернизацией. Старые вагоны постепенно уступают место современным поездам «Балтиец» с кондиционерами и USB-розетками.
Скоро в городе откроются новые станции, поэтому подземке нужно масштабное обновление. До 2035 года Петербург планирует закупить еще 712 новых вагонов метро, рассказывал вице-губернатор Кирилл Поляков по итогам рабочих встреч на ПМЭФ-2026.
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