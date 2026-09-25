Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы как в сказке, слаще меда

Этот сорт можно выращивать в любом регионе

При выборе сортов огурцов ключевым показателем является урожайность, однако данные производителя требуют критической оценки и проверки. Рекомендуется ориентироваться на востребованные сорта с подтвержденной репутацией и положительными отзывами потребителей, в частности, на гибрид «Монолит F1».

Описание сорта

Данная культура характеризуется неприхотливостью, высокой адаптивностью к различным климатическим условиям и устойчивостью к заболеваниям, что упрощает процесс выращивания даже для начинающих агрономов. Гибрид универсален для всех регионов страны.

«Монолит F1» демонстрирует высокие показатели продуктивности: до 16 кг качественных плодов с куста при равномерном созревании урожая. Огурцы отличаются высокими вкусовыми характеристиками, отсутствием пустот и горечи, что минимизирует потери продукции.

Описание плодов

Плоды характеризуются плотной мякотью и размером 12–14 см. Период плодоношения длится до середины сентября.

Данный сорт огурцов является универсальным: он подходит как для консервирования, так и для употребления в свежем виде, включая приготовление салатов, закусок и холодных супов. Плоды обладают высокими показателями лежкости и сохраняют свои вкусовые качества в течение 2–3 месяцев после сбора.

Отзывы огородников:

«В этом году увидела у соседки огурчики, все одного размера. Ровненькие, один к одному. Плети все усыпаны огурчиками. Она сказала, что сажает этот сорт уже три года и очень довольна. Решила в следующем году тоже посадить», – пишет Елена С.

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