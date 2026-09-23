Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2027 выберу в любимцы другой сорт – урожайность огонь, плоды без грамма горечи

Этот сорт порадует любителей новизны

Среди садоводов наиболее востребованы раннеспелые сорта огурцов, позволяющие собирать урожай уже в мае. Несмотря на широкий ассортимент, к выбору посевного материала следует подходить избирательно, не полагаясь исключительно на маркетинговые описания.

Рекомендуем обратить внимание на сорт «Китайский долгожитель F1»

Этот гибрид, выведенный китайскими селекционерами, адаптирован к различным климатическим условиям, включая регионы Сибири и Урала, и отличается высокой устойчивостью к внешним факторам. Характерной особенностью сорта являются плоды увеличенного размера, достигающие 50 сантиметров в длину, что придает им визуальную утонченность.

Встречаются и более компактные плоды длиной до 35 сантиметров, размер которых напрямую зависит от интенсивности внесения подкормок.

Огурцы характеризуются тонкой кожицей, низким содержанием семян, а также сочной, хрустящей мякотью с выраженными вкусоароматическими свойствами. Продукт универсален в использовании: подходит как для употребления в свежем виде, так и для консервации, однако преимущественно применяется в составе салатов, закусок и холодных супов.

Отзывы огородников

«Это потрясающий сорт, очень быстро растет, хорошо плодоносит, огурчики с плотной кожуркой и очень хрустящие. Ну и они сами по себе визуально очень красивые» – пишет Ева на портале OZON.

«Нежный вкус этих огурцов неподражаем. Хотя и не стопроцентная всхожесть, но то, что выросло просто прелесть», – отмечает Наталья.

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