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Пулково перекрывает главную эстакаду: новые правила въезда с 24 сентября по 1 октября

Опубликовано: 24 сентября 2026 01:46
 Проверено редакцией
Пулково перекрывает главную эстакаду: новые правила въезда с 24 сентября по 1 октября
Пулково перекрывает главную эстакаду: новые правила въезда с 24 сентября по 1 октября
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Пулково перекрывает эстакаду и отправляет пассажиров к лифтам.

На третий этаж не подъехать: где искать свой автобус

С 24 сентября по 1 октября в Пулково перекроют самую первую линию на третьем этаже. Там будут латать дорожное покрытие. Вся зона высадки на этой полосе будет полностью закрыта, сообщили в аэропорту.

Как теперь заезжать в аэропорт:

  • На такси или личной машине. Вы сможете высадить пассажиров на второй линии того же третьего этажа. Она работает в обычном режиме.
  • На автобусе. Маршруты № 39, 39Э (от метро «Московская») и № 82Э (от «Проспекта Ветеранов») больше не поднимаются на эстакаду.
  • Где высадка? Все городские автобусы теперь привозят и забирают людей только на первом этаже.

Чтобы попасть на вылет, просто зайдите в здание на первом этаже и поднимитесь на третий на лифте. Они расположены по обе стороны от входа.

Небольшой совет пассажирам

Поскольку одна из полос закрыта, на въезде к терминалу могут собираться пробки. Вторая линия возьмет на себя весь поток машин. Если вы едете на такси, выезжайте с запасом в 15–20 минут. Это спасет от нервов перед досмотром.

Пулково ждет новый российский самолет

Пока на улице ремонтируют дорогу, сам аэропорт готовится к важной премьере. В Пулково заявили, что полностью готовы принимать и обслуживать новый российский лайнер МС-21.

Петербуржцы подготовились к этому первыми в стране. Персонал и наземная техника получили нужные сертификаты еще в 2023 году.

МС-21 — это наш новый среднемагистральный самолет, который должен заменить импортные аналоги. Маршрут Петербург — Москва станет для него одним из первых.

Направление очень популярное, так что увидеть новый борт в Пулково мы сможем уже совсем скоро.

Ранее «Городовой» рассказывал, как гаджеты и умная техника меняют Пулково.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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