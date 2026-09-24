Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки

По народному календарю 24 сентября именуют Федориными вечерками или Федорой-обдерой. Как водится, на этот день существовали свои, особые традиции и запреты. По погоде на 24 сентября предсказывали, какой будет зима.
На Федору завершали осенние работы: снимали лук с грядок, переносили ульи с пчёлами на зимовку в утепленное место. Федорины вечерки посвящали заготовке капусты: с этого дня женщины начинали рубить и квасить капусту на зиму и готовили из свежей капусты щи и пироги. В народной традиции этому овощу приписывали особые свойства - если женщины хотели забеременеть, то они налегали на капусту.
Запреты на 24 сентября
Было не принято мыть голову и красить губы, чтобы не навлечь беду и не лишиться памяти.
Нельзя было поднимать вещи, найденные на дорогах — это могло привести к болезням.
Нельзя было покупать дорогие вещи и начинать новые важные дела — успеха не жди.
Замужним женщинам не стоило наряжаться, чтобы не поругаться с мужем.
Незамужним нельзя было пачкать подол платья, чтобы не выйти замуж за пьяницу.
Приметы погоды на 24 сентября
Наблюдая за природой, крестьяне замечали, как ведут себя птицы, животные и строили прогноз на ближайшее время.
- Тёплый день — к мягкой зиме.
- Внезапно похолодало — морозы ударят в середине декабря.
- Дождь на Федору — дождь будут идти всю осень.
- В лесу много грибов — к морозной зиме.
- Если пчелы еще летают, зима будет поздней.
- Ударили первые заморозки — в октябре ещё потеплеет.
Крестьяне верили, что сны на Федору вещие, но толковали их по-разному.
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