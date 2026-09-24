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Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки

Опубликовано: 24 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки
Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки
Городовой ру
По народному календарю 24 сентября - день Федоры-обдеры 

По народному календарю 24 сентября именуют Федориными вечерками или Федорой-обдерой. Как водится, на этот день существовали свои, особые традиции и запреты. По погоде на 24 сентября предсказывали, какой будет зима.

На Федору завершали осенние работы: снимали лук с грядок, переносили ульи с пчёлами на зимовку в утепленное место. Федорины вечерки посвящали заготовке капусты: с этого дня женщины начинали рубить и квасить капусту на зиму и готовили из свежей капусты щи и пироги. В народной традиции этому овощу приписывали особые свойства - если женщины хотели забеременеть, то они налегали на капусту.

Запреты на 24 сентября

Было не принято мыть голову и красить губы, чтобы не навлечь беду и не лишиться памяти.
Нельзя было поднимать вещи, найденные на дорогах — это могло привести к болезням.
Нельзя было покупать дорогие вещи и начинать новые важные дела — успеха не жди.
Замужним женщинам не стоило наряжаться, чтобы не поругаться с мужем.
Незамужним нельзя было пачкать подол платья, чтобы не выйти замуж за пьяницу.

Приметы погоды на 24 сентября

Наблюдая за природой, крестьяне замечали, как ведут себя птицы, животные и строили прогноз на ближайшее время.

  • Тёплый день — к мягкой зиме.
  • Внезапно похолодало — морозы ударят в середине декабря.
  • Дождь на Федору — дождь будут идти всю осень.
  • В лесу много грибов — к морозной зиме.
  • Если пчелы еще летают, зима будет поздней.
  • Ударили первые заморозки — в октябре ещё потеплеет.

Крестьяне верили, что сны на Федору вещие, но толковали их по-разному.

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Автор:
Артем Петров
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