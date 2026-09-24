Вещие сны и заготовка капусты: особый народный праздник 24 сентября — Федорины вечерки

По народному календарю 24 сентября - день Федоры-обдеры

По народному календарю 24 сентября именуют Федориными вечерками или Федорой-обдерой. Как водится, на этот день существовали свои, особые традиции и запреты. По погоде на 24 сентября предсказывали, какой будет зима.



На Федору завершали осенние работы: снимали лук с грядок, переносили ульи с пчёлами на зимовку в утепленное место. Федорины вечерки посвящали заготовке капусты: с этого дня женщины начинали рубить и квасить капусту на зиму и готовили из свежей капусты щи и пироги. В народной традиции этому овощу приписывали особые свойства - если женщины хотели забеременеть, то они налегали на капусту.

Запреты на 24 сентября

Было не принято мыть голову и красить губы, чтобы не навлечь беду и не лишиться памяти.

Нельзя было поднимать вещи, найденные на дорогах — это могло привести к болезням.

Нельзя было покупать дорогие вещи и начинать новые важные дела — успеха не жди.

Замужним женщинам не стоило наряжаться, чтобы не поругаться с мужем.

Незамужним нельзя было пачкать подол платья, чтобы не выйти замуж за пьяницу.

Приметы погоды на 24 сентября

Наблюдая за природой, крестьяне замечали, как ведут себя птицы, животные и строили прогноз на ближайшее время.

Тёплый день — к мягкой зиме.

Внезапно похолодало — морозы ударят в середине декабря.

Дождь на Федору — дождь будут идти всю осень.

В лесу много грибов — к морозной зиме.

Если пчелы еще летают, зима будет поздней.

Ударили первые заморозки — в октябре ещё потеплеет.

Крестьяне верили, что сны на Федору вещие, но толковали их по-разному.

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