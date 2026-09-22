Особый народный праздник 22 сентября — день Акима и Анны: традиции, приметы, суеверия

22 сентября в народном календаре

Наши предки трепетно относились к приметам. По ним определяли, когда сеять и собирать урожай, какой будет зима, а порой пытались заглянуть в будущее. Народный календарь изобиловал поверьями и обрядами. Расскажем о приметах 22 сентября.

Традиции и обряды

В этот день отмечали день Акима и Анны, который также называли Поднебесьем или Днём рожениц. Бездетные женщины молились о зачатии. Молодым парам, у которых ещё не было детей, родные и знакомые преподносили круглые пироги — так желали скорого пополнения. Особый почёт оказывали повитухам: в их честь устраивали застолья и гуляния.

На Акима и Анну было принято угощать домочадцев и соседей яблоками, загадывая желание на каждый отданный плод. Многие приносили в дом рябину, чтобы привлечь достаток и удачу. Также в этот день пекли пироги с разными начинками: капуста сулила богатство, а ягоды — встречу с суженым.

Погодные подсказки

Если день выдался солнечным и тёплым, холодов до конца осени можно не опасаться. Утренняя мгла предвещала дождливую осень. Обильный листтопад говорил о холодной и снежной зиме. Вьющиеся комары — к мягкой зиме. Тенёта на траве — к тёплой и сухой осени. Если хвойное дерево ещё не сбросило иголки, зимой будет много снега. Звёздная ночь — к морозам. Снегопад — к неурожайному году.

Запреты дня

В день Акима и Анны предки соблюдали строгие запреты. Нельзя было забывать бумажник на столе — это грозило безденежьем. Не затевали новые дела: начинания не принесут успеха. Не вступали в перепалки с близкими — к длительным конфликтам. Не шинковали плоды — можно «откусить удачу» и навлечь неприятности. Бездетным не следовало унывать — тогда зачатие долго не наступит. Не спали при распахнутых окнах — лунный свет мог забрать здоровье. Не меняли место жительства — на новом месте ждали одни неприятности.

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