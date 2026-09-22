Снимаем «спасательный круг» с талии за 2 недели: три простых упражнения стоя – результат в октябре

Доступные упражнения для занятий дома.

Жир на талии убирается не только скручиваниями. Базовые упражнения стоя задействуют пресс и стабилизаторы корпуса, требуя больших энергозатрат. Такой формат безопаснее для поясницы и эффективнее для жиросжигания. Освойте три движения и подключите умеренный дефицит калорий.

Боковые наклоны

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимите правую руку над головой. На выдохе плавно наклонитесь вправо, скользя левой рукой по бедру. Почувствуйте напряжение в талии. Вернитесь в центр и повторите влево. Делайте по 20 повторений на сторону.

Колено к локтю

Соедините руки в замок за головой. Поднимайте правое колено и тянитесь к нему левым локтем, скручивая корпус. Поменяйте стороны. Выполняйте по 25 касаний на каждую ногу. Движение включает косые мышцы и дает кардиоэффект.

Повороты корпуса

Расставьте ноги чуть шире плеч, руки согните перед грудью. Стопы держите неподвижными. На выдохе поворачивайте корпус вправо, перенося вес на правую ногу. Возвращайтесь в центр и делайте поворот влево. Движения должны быть ритмичными. Выполняйте 30 поворотов в каждую сторону.

Личное мнение

Автор «Городового» Алина Владимирова долго искала упражнения, которые не убивают поясницу, но реально работают. Этот комплекс она называет находкой. По ее словам, главное — не гнаться за количеством повторений в первую неделю. Она советует начинать с половины нормы и следить за дыханием: выдох на усилии.

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