От Санкт-Петербурга до Ленинграда и обратно: как менялось имя и статус главного города на Неве

Петербург менял имя трижды.

Санкт-Петербург — город с удивительной судьбой. За триста с небольшим лет он трижды менял название и долгое время был центром огромной империи.

Как рассказал "Городовому" экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев, каждое переименование — это не просто смена вывески, а отражение главных событий в истории России.

Как создавалась новая столица

В 1703 году Петр I заложил город на отвоеванных у шведов землях. Царю нужен был выход к Балтийскому морю. Город назвали Санкт-Петербургом — в честь небесного покровителя царя, святого апостола Петра.

"В 1712 году Петербург стал столицей и, за исключением краткого царствования Петра II, временно возвратившего столицу в Москву, сохранял этот статус до 1918 года", - рассказывает эксперт.

Почему Санкт-Петербург стал Петроградом

В 1914 году началась Первая мировая война. Россия воевала против Германии. На волне патриотизма всё немецкое стало вызывать у людей раздражение.

Название «Санкт-Петербург» казалось слишком германским. Поэтому император Николай II подписал указ о переименовании. Город стал называться Петроградом — на русский манер.

Советская эпоха: город Ленина

После революции страна сильно изменилась. В марте 1918 года большевики перенесли столицу обратно в Москву. Они опасались, что вражеские войска могут легко захватить Петроград, который находился слишком близко к границе.

"Большевики, кстати, отрицая всякий "патриотизм", этого переименования долго не признавали и свой партийный комитет во время революции по-прежнему именовали Петербургским", - отмечает Петр Гордеев.

А в январе 1924 года умер Владимир Ленин. Увековечить его имя решили масштабно. Петроград превратился в Ленинград. С этим именем город прожил почти 70 лет и выстоял в страшной блокаде Великой Отечественной войны.

Возвращение к истокам

В июне 1991 года среди жителей Ленинграда провели референдум. Горожанам предложили самим выбрать имя для родного города.

Больше половины жителей проголосовали за историческое название. Осенью 1991 года на карту страны официально вернулся Санкт-Петербург.

Имена города менялись вместе с эпохами. Но несмотря на все повороты истории, Петербург сохранился как главный культурный центр страны.

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