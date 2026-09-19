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Этот простой пример по математике ввел в ступор даже некоторых учителей: сможете назвать правильный ответ?

Опубликовано: 19 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Этот простой пример по математике ввел в ступор даже некоторых учителей: сможете назвать правильный ответ?
Этот простой пример по математике ввел в ступор даже некоторых учителей: сможете назвать правильный ответ?
Городовой ру
Очередной пример снова разделил интернет: одни получают 3, другие — 17, третьи — 21. 

В соцсетях опять спорят из-за простого математического примера. На этот раз пользователи не могут сойтись в ответе на выражение 2+5(8−5). Варианты, которые предлагают чаще всего: 3, 17 и 21. Спор дошёл даже до актёра Тайки Вайтити, но и он, по иронии, не попал в правильный ответ, пишет "TechInsider".

Почему возникает путаница

Всё дело в порядке действий. Многие взрослые забывают школьное правило: сначала выполняются операции в скобках, затем умножение и деление, и только потом сложение и вычитание. Если действовать по привычке слева направо, результат будет другим.

Как решить правильно

  1. Сначала считаем то, что в скобках: 8 − 5 = 3.
  2. Теперь пример выглядит так: 2 + 5 · 3.
  3. Умножение идёт перед сложением: 5 · 3 = 15.
  4. Остаётся сложение: 2 + 15 = 17.
  5. Правильный ответ — 17.

Кстати, это не первый такой случай. В 2019 году интернет уже сотрясал пример 8÷2(2+2). Тогда ответы тоже разделились: одни настаивали на 16, другие — на 1. Спорили даже программисты и математики, а калькуляторы разных брендов выдавали разные результаты. Всё из-за той же двусмысленной записи и разного подхода к порядку действий. Так что нынешний спор — продолжение старой истории.

Почему это полезно

Такие задачи — не просто забава. Они тренируют внимательность и напоминают, что базовые правила не стоит забывать. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с расчётами: скидки, проценты, распределение бюджета. Умение правильно расставлять приоритеты операций помогает избегать ошибок. А ещё это хорошая разминка для мозга: чем чаще вы решаете подобные примеры, тем быстрее замечаете ловушки.

Вывод

Пример 2+5(8−5) кажется простым, но именно на таких задачах спотыкаются многие. Правильный ответ — 17, и он получается только при соблюдении порядка действий. Не забывайте школьные правила — они работают и во взрослой жизни.

Понравился пример? Тогда переходите к решению новой математической задачки.

Автор:
Евгения Сухова
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