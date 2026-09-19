Как понять, что почва на огороде устала: расскажем, как ей помочь – советы экспертов

Наблюдаете снижение урожайности при сохранении привычной агротехники? Замедляются темпы роста деревьев и участились заболевания декоративных культур? Вероятная причина проблем — истощение почвенного ресурса.
Существует ряд эффективных методик восстановления плодородия почвы, которые доступны каждому. Подробностями делятся авторы портала «Огород.ру».
Индикаторами истощения почвы являются:
- Существенное снижение продуктивности плодово-ягодных и овощных культур;
- снижение качественных характеристик урожая;
- сокращение сроков хранения плодов;
- повышенная восприимчивость растений к грибковым и инфекционным заболеваниям.
Восстановление потенциала почвы возможно.
Предлагаем следующие варианты решения задачи:
- Способ 1 – соблюдение принципов севооборота;
- Способ 2 – культивация сидеральных культур;
- Способ 3 – внесение сбалансированных удобрений;
- Способ 4 – улучшение структуры почвы посредством перекопки.
И помните – почва, как и человек, нуждается в полноценном отдыхе и хорошем уходе.
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