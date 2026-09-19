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Как понять, что почва на огороде устала: расскажем, как ей помочь – советы экспертов

Опубликовано: 19 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Как понять, что почва на огороде устала: расскажем, как ей помочь – советы экспертов
Как понять, что почва на огороде устала: расскажем, как ей помочь – советы экспертов
Городовой ру
Что делать, если почва на вашем участке «устала»? 

Наблюдаете снижение урожайности при сохранении привычной агротехники? Замедляются темпы роста деревьев и участились заболевания декоративных культур? Вероятная причина проблем — истощение почвенного ресурса.

Существует ряд эффективных методик восстановления плодородия почвы, которые доступны каждому. Подробностями делятся авторы портала «Огород.ру».

Индикаторами истощения почвы являются:

  • Существенное снижение продуктивности плодово-ягодных и овощных культур;
  • снижение качественных характеристик урожая;
  • сокращение сроков хранения плодов;
  • повышенная восприимчивость растений к грибковым и инфекционным заболеваниям.

Восстановление потенциала почвы возможно.

Предлагаем следующие варианты решения задачи:

  • Способ 1 – соблюдение принципов севооборота;
  • Способ 2 – культивация сидеральных культур;
  • Способ 3 – внесение сбалансированных удобрений;
  • Способ 4 – улучшение структуры почвы посредством перекопки.

И помните – почва, как и человек, нуждается в полноценном отдыхе и хорошем уходе.

Ранее мы рассказали, как сохранить луковицы гладиолусов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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