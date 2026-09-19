Зимний дворец меняет «вечерний наряд»: у Эрмитажа появится новая подсветка

Часть прожекторов со стороны Невы установили еще в далеком 1994 году.

Если вы будете гулять по вечернему Петербургу и увидите, что Эрмитаж частично погрузился во тьму — не пугайтесь. Музей не закрылся и не обесточен. Просто Зимний дворец готовят к масштабному обновлению. Совсем скоро он засияет по-новому.

Почему понадобился новый свет?

Текущая подсветка Зимнего дворца давно устарела. Часть прожекторов со стороны Невы установили еще в далеком 1994 году. Освещение остальных фасадов и Большого двора делали в 2003 году.

За 20 лет технологии шагнули далеко вперед. Старые лампы потребляют много энергии, часто перегорают и не передают настоящую красоту архитектуры.

К тому же вечерний Петербург за последние годы стал ярче, и Эрмитажу потребовался новый, современный «наряд», который впишется в общий вид набережных и Дворцовой площади.

Новый проект разработали в 2023 году. Он охватит весь комплекс зданий — от самого Зимнего дворца до Эрмитажного театра, сообщили в канале музея.

Что именно поменяют?

Вместо устаревших светильников установят современное светодиодное оборудование. Оно экономичнее, надежнее и мягче для глаз.

Вот основные изменения первого этапа:

Заменят все прожекторы: на фасадах, в земле и на фонарных столбах.

на фасадах, в земле и на фонарных столбах. Обновят подсвечивание деталей: свет мягко подчеркнет лепнину, колонны и знаменитые статуи на крыше.

свет мягко подчеркнет лепнину, колонны и знаменитые статуи на крыше. Преобразят входы: у Комендантского, Октябрьского, Салтыковского и Иорданского подъездов появятся новые красивые фонари.

у Комендантского, Октябрьского, Салтыковского и Иорданского подъездов появятся новые красивые фонари. Подсветят арку: свет в арке Главных ворот станет более объемным и выразительным.

Интересный факт: современные LED-светильники позволяют подбирать точную температуру света. Это значит, что бирюзово-белый фасад дворца ночью будет выглядеть максимально естественным, без лишней желтизны.

Когда мы увидим результат?

Работы уже идут. Чтобы не закрывать музей и не портит вид для туристов, масштабный ремонт разбили на этапы.

Первый этап затронет внешние фасады Зимнего дворца. Его планируют полностью завершить в 2027 году. До этого времени отдельные части здания будут периодически уходить в тень, пока мастера прокладывают новые кабели и настраивают технику.

Итог стоит ожидания: Эрмитаж получит умный и экономичный свет, который сделает главный символ Петербурга еще красивее.

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