Дары осеннего леса: что собирать в Ленобласти и как не принести домой яд

Осень — золотое время для похода в лес. Воздух свежий, комаров уже нет, а кусты и болота буквально усыпаны витаминами. Главное — знать, что класть в корзинку, а к чему лучше даже не прикасаться.
Травник Дмитрий Юровский рассказал "Городовому", за какими ягодами сейчас стоит ехать в леса Ленинградской области и как не набрать опасные растения.
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Брусника
Сейчас самый пик её сбора. Это крепенькая, ярко-красная ягода. Искать её стоит в сухих сосновых борах и на светлых вырубках.
Много брусники традиционно находят в Выборгском и Приозерском районах. Она отлично хранится без сахара: в ней есть природный антисептик — бензойная кислота.
Клюква
"Клюква тоже спеет, созревает на болотах, очень полезная ягода в плане витамина C. Отличная нота для осеннего чая и лучшая база для простудных морсов", - говорит эксперт.
За ней отправляемся на моховые болота (например, в Кировский или Всеволожский районы).
Шиповник
Его плоды сейчас налились соком. Из шиповника делают полезное масло и варят чай, который отлично помогает при болезнях почек и мочевого пузыря. Важно: шиповник нужно успеть собрать до первых заморозков.
Если плоды подмерзнут на кусту, при сушке они потеряют большую часть витаминов.
Рябина и калина
А вот с этими ягодами всё наоборот. Свежая калина и рябина сильно горчат. Собирать их принято после первых морозов — от холода горечь уходит.
Опасные двойники
Черника и черноплодная рябина уже практически отошли. Но в лесу всё еще полно других ярких плодов, которые легко спутать с полезными ягодами.
Вороний глаз (вместо черники)
Он похож на чернику темным цветом, но смертельно опасен.
"Ягода более округлая и имеет характерные парные листья, окружающие вот эту одну непосредственно ягоду. Это растение ядовитое", - отмечает травник.
Волчье лыко (вместо рябины)
Его красные ягоды выглядят очень аппетитно. Но запомните: рябина — это дерево, и ягоды на нем висят пышными гроздьями. Волчье лыко — это низкий кустарник, и его ядовитые плоды сидят прямо на ветках, плотно прижавшись к коре.
Ландыш
Осенью широкие листья ландыша засыхают.
"Ландыш сейчас также опадает, листва засыхает, но и характерная красноватая ягода появляется. Она тоже ядовита", - предупреждает эксперт.
Не трогайте их и объясните это детям.
Главное правило осеннего сборщика
Осенний лес щедр, но ошибок не прощает. Смотрите не только на цвет ягоды, но и на то, как растут листья и сам куст.
Правило здесь одно, и оно простое: не уверен — не бери. Если ягода вызывает хоть малейшее сомнение, просто пройдите мимо.
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