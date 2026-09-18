Дары осеннего леса: что собирать в Ленобласти и как не принести домой яд

Самое время собирать в лесах Ленобласти дары осени.

Осень — золотое время для похода в лес. Воздух свежий, комаров уже нет, а кусты и болота буквально усыпаны витаминами. Главное — знать, что класть в корзинку, а к чему лучше даже не прикасаться.

Травник Дмитрий Юровский рассказал "Городовому", за какими ягодами сейчас стоит ехать в леса Ленинградской области и как не набрать опасные растения.

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Брусника

Сейчас самый пик её сбора. Это крепенькая, ярко-красная ягода. Искать её стоит в сухих сосновых борах и на светлых вырубках.

Много брусники традиционно находят в Выборгском и Приозерском районах. Она отлично хранится без сахара: в ней есть природный антисептик — бензойная кислота.

Клюква

"Клюква тоже спеет, созревает на болотах, очень полезная ягода в плане витамина C. Отличная нота для осеннего чая и лучшая база для простудных морсов", - говорит эксперт.

За ней отправляемся на моховые болота (например, в Кировский или Всеволожский районы).

Шиповник

Его плоды сейчас налились соком. Из шиповника делают полезное масло и варят чай, который отлично помогает при болезнях почек и мочевого пузыря. Важно: шиповник нужно успеть собрать до первых заморозков.

Если плоды подмерзнут на кусту, при сушке они потеряют большую часть витаминов.

Рябина и калина

А вот с этими ягодами всё наоборот. Свежая калина и рябина сильно горчат. Собирать их принято после первых морозов — от холода горечь уходит.

Опасные двойники

Черника и черноплодная рябина уже практически отошли. Но в лесу всё еще полно других ярких плодов, которые легко спутать с полезными ягодами.

Вороний глаз (вместо черники)

Он похож на чернику темным цветом, но смертельно опасен.

"Ягода более округлая и имеет характерные парные листья, окружающие вот эту одну непосредственно ягоду. Это растение ядовитое", - отмечает травник.

Волчье лыко (вместо рябины)

Его красные ягоды выглядят очень аппетитно. Но запомните: рябина — это дерево, и ягоды на нем висят пышными гроздьями. Волчье лыко — это низкий кустарник, и его ядовитые плоды сидят прямо на ветках, плотно прижавшись к коре.

Ландыш

Осенью широкие листья ландыша засыхают.

"Ландыш сейчас также опадает, листва засыхает, но и характерная красноватая ягода появляется. Она тоже ядовита", - предупреждает эксперт.

Не трогайте их и объясните это детям.

Главное правило осеннего сборщика

Осенний лес щедр, но ошибок не прощает. Смотрите не только на цвет ягоды, но и на то, как растут листья и сам куст.

Правило здесь одно, и оно простое: не уверен — не бери. Если ягода вызывает хоть малейшее сомнение, просто пройдите мимо.

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