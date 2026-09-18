В сентябре - ни-ни: какие растения категорически нельзя обрезать осенью

Какие растения не стоит обрезать осенью

Осенью многие растения в саду нуждаются в обрезке. Но для некоторых культур обрезка губительна, и есть риски весной просто не увидеть эти кусты и деревья.

Какие растения нельзя обрезать осенью

Розы. Любая обрезка стимулирует рост побегов. Но они не вызреют и вымерзнут, утянув за собой здоровые ткани. Режьте розы только с наступлением устойчивых холодов или весной.

Крупнолистная гортензия. Цветочные почки закладываются на верхушках побегов. Срезав их осенью, вы лишаетесь цветения в следующем году.

Косточковые: вишня, черешня, слива, абрикос, персик. Осенние срезы плохо заживают. В раны могут попасть инфекции, начинается камедетечение, древесина вымерзает. Обрезайте деревья только весной до сокодвижения.

В комментариях одна из читательниц отметила:

«Понятно теперь, почему я лишилась сливы. Была молодая, раскидистая. Решила обрезать, чтобы была компактная. Обрезала в сентябре. Весной не проснулась ни одна почка».

Лаванда и полукустарники. Свежие срезы не успевают затянуться. Влага попадает в корневую шейку, и куст вымерзает.

Вечнозелёные многолетники: бадан, гейхера, медуница, морозники. Старые листья для них естественное одеяло. Стоит их убрать — и розетка вымерзнет.

Декоративные злаки: мискантус, вейник, овсяница. Срезанные стебли становятся соломинками, вода стекает в центр куста, замерзает и разрывает точку роста.

Что можно делать осенью

Автор канала "Дачный агроном" считает, что осенью для этих растений можно делать только санитарную обрезку. Нужно убрать больные, сухие, сломанные ветки. Нельзя формировать крону и резать растение «под ноль». Но некоторые читатели с этим не согласились.

«Снег лежит весной до средины апреля. Начинается сокодвижение. Обрезка будет во вред. Обрезала всегда осенью и без проблем».

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