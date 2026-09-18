В сквере на месте дуэли Пушкина стало светло: как обновили знаменитое место в Петербурге

В Приморском районе Петербурга завершили важную работу. В сквере у Чёрной речки, где прошла последняя дуэль Александра Пушкина, полностью обновили освещение.
От тусклых фонарей — к современному свету
Раньше в сквере было довольно темно. У самого памятника стояли всего восемь старых фонарей. Их установили около 30 лет назад. Они давали тусклый жёлтый свет, а дальние аллеи и вовсе оставались в темноте.
Теперь всё изменилось. Вдоль пешеходных дорожек поставили новые столбы. На них зажглись яркие и экономичные светодиодные лампы. Свет появился во всех уголках сквера, сообщили в Смольном.
Бережная реставрация и секрет зелёного цвета
К историческому наследию отнеслись с уважением. Старинные чугунные фонари из 1990-х годов не стали выкидывать. Их отреставрировали. Мастера восстановили утерянные детали чугунного литья и встроили внутрь современные светодиоды.
Интересная деталь: фонари покрасили в зелёный цвет. Это не случайность. В конце XIX века на этом месте стоял самый первый гипсовый бюст поэта. И он был окрашен именно зелёной масляной краской.
Чтобы не портить вид, 2,5 километра кабелей спрятали под землю. Теперь никакие провода не висят над головой и не портят панораму.
Место памяти: интересные факты
Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась здесь 8 февраля 1837 года (по старому стилю — 27 января). Поэт был смертельно ранен и умер через два дня.
Долгое время это место оставалось заброшенным. Лишь в 1937 году, к 100-летию со дня гибели поэта, здесь установили тот самый гранитный обелиск с бронзовым барельефом.
Каждый год 10 февраля в сквере собираются горожане, чтобы почтить память поэта и почитать его стихи. Теперь эти памятные встречи будут проходить в обновлённом и светло оформленном пространстве.
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