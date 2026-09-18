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Дворец закрыт после полудня, а каскад на ремонте: как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье»

Опубликовано: 18 сентября 2026 12:55
 Проверено редакцией
Дворец закрыт после полудня, а каскад на ремонте: как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье»
Дворец закрыт после полудня, а каскад на ремонте: как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье»
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Конец сентября в Петергофе — это всегда особое время. В эти дни музей-заповедник традиционно закрывает фонтанный сезон большим праздником.

В этом году фестиваль пройдет 26 и 27 сентября и будет называться «Счастье». Его посвятили детству, теплым воспоминаниям и 200-летию дачного парка Александрия, который находится совсем рядом.

Что ждет гостей

Парк будет открыт с 10:00 до 21:00. Пускать посетителей прекратят в 20:20.

  • Днем: Нижний парк превратится в пространство ностальгии. По всей территории расставят световые и звуковые инсталляции, погружающие в беззаботные детские годы.
  • Вечером: Главное событие — мультимедийное шоу на Большом каскаде. Гостей ждут музыка, световые проекции и яркий фейерверк.
  • Начало шоу: ровно в 20:30. Длится оно 30 минут.

Внимание на график: что закроют

Из-за подготовки к празднику привычное расписание музея поменяется.

  • Большой каскад и Гроты полностью закрыты с 23 по 28 сентября.
  • Верхний сад 25 сентября работает с 9:00 до 17:00, а 26 и 27 сентября — только с 9:00 до 13:00.
  • Большой дворец 26 сентября открыт с 10:30 до 12:00. 27 сентября — с 10:30 до 15:00 (с перерывом с 12:00 до 14:30).
  • Фонтан «Самсон» работает 26 и 27 сентября с 11:00 до 19:45.

Билеты и скидки

  • Цена: Билет стоит 3 000 рублей. Обычные льготы на фестивале не действуют.
  • Как сэкономить: На первые 2 000 билетов на каждый день праздника дают скидку 15%.
  • Дети: Малыши до 6 лет включительно идут бесплатно со взрослым.
  • Где купить: Лучше брать онлайн на официальном сайте Петергофа. В кассах Нижнего парка билеты появятся, только если останутся нераспроданные места.

Как добраться и что взять с собой

  • Сохраните билет в память телефона. Возле Финского залива из-за толпы часто сбоит мобильный интернет. Сделайте скриншот QR-кода или распечатайте его.
  • Утепляйтесь. Вечером у воды дует сильный холодный ветер. Шапка, плотная куртка и термос с чаем вам точно пригодятся.
  • На чем ехать. Быстрее всего — на скоростном «Метеоре» от Дворцовой набережной (около 40 минут в пути). Подешевле — на электричке от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф», а оттуда минут 10 на любом городском автобусе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Верхнем саду Петергофа появилась необычная навигация.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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