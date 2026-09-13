Петергоф на ощупь: в Верхнем саду появилась необычная навигация

Красоту «Петергофа» может почувствовать каждый.

Петергоф — это не только знаменитые фонтаны и пышные дворцы. Чтобы прогулки стали еще интереснее, в саду запустили новый проект — «Выход в сад», сообщили в музее.

Что за «Выход в сад»?

В разных уголках Верхнего сада установили 8 особых стендов-модулей. Это не обычные скучные таблички с текстом, а настоящие интерактивные гиды.

Они подробно рассказывают историю этого места. Например, знали ли вы, что при Петре I здесь был не парадный парк, а обычный огород?

Тут выращивали овощи и аптекарские травы. Модули показывают, как огород превратился в царский парк и как реставраторы восстанавливали его в наши дни.

Красота, доступная каждому

Главная фишка нового проекта — его доступность. Создатели хотели, чтобы парком могли насладиться абсолютно все посетители.

Для незрячих и слабовидящих гостей на каждом стенде добавили дублирование текстов шрифтом Брайля. Но самое интересное — это объёмные тактильные макеты.

С их помощью можно буквально пальцами «рассмотреть», как устроены местный ландшафт, знаменитые фонтаны и скульптуры.

Почему это стоит увидеть?

Новая навигация понравится всем без исключения:

Детям будет весело изучать парк на ощупь — ведь трогать макеты не просто можно, а нужно!

будет весело изучать парк на ощупь — ведь трогать макеты не просто можно, а нужно! Взрослые смогут узнать редкие факты о реставрации и истории Петергофа.

смогут узнать редкие факты о реставрации и истории Петергофа. Каждый сможет открыть для себя знакомое место с нового ракурса.

Кстати, вход в сам Верхний сад остаётся бесплатным. Так что если будете в Петергофе, обязательно отыщите все 8 модулей и попробуйте прогуляться по парку совершенно по-новому.

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