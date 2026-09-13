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От +10° ночью до +18° днем: понедельник встречает Петербург сырым теплом

Опубликовано: 13 сентября 2026 15:44
 Проверено редакцией
От +10° ночью до +18° днем: понедельник встречает Петербург сырым теплом
От +10° ночью до +18° днем: понедельник встречает Петербург сырым теплом
фото: Городовой.ру
Осень в Петербурге идет по привычному сценарию.

Сентябрь активно заливает Северную столицу водой, и менять свои планы погода пока не собирается.

Что на улице сегодня

К нам прилетел очередной циклон со стороны Скандинавии, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил леус. Из-за него небо затянет тучами, и местами снова пойдет дождь.

При этом на улице будет относительно тепло:

  • В Петербурге воздух прогреется до +15…+17°.
  • В Ленинградской области будет от +13 до +18°.
  • Ветер юго-западный, умеренный.
  • Атмосферное давление в норме — 759 мм рт. ст.

Сентябрь выполняет план по воде

Только за сегодняшнее число в «копилку» осадков капнет еще от 2 до 7 мм воды.

Интересный факт: средняя норма осадков для Петербурга в сентябре — около 60 мм. Но город часто перевыполняет этот план. Похоже, этот месяц тоже решил выжать из себя максимум.

Поэтому сырость и туманы пока становятся нашей постоянной реальностью.

Прогноз на понедельник

Новая рабочая неделя начнется примерно так же.

  • Ночью будет прохладно: +10…+12°.
  • Днем потеплеет до +16…+18°.
  • Осадки никуда не исчезнут, но днем дожди будут небольшими и кратковременными.

Теплая, но сырая погода продолжается. Не забывайте зонты и выбирайте непромокаемую обувь!

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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