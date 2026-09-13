От +10° ночью до +18° днем: понедельник встречает Петербург сырым теплом

Сентябрь активно заливает Северную столицу водой, и менять свои планы погода пока не собирается.
Что на улице сегодня
К нам прилетел очередной циклон со стороны Скандинавии, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил леус. Из-за него небо затянет тучами, и местами снова пойдет дождь.
При этом на улице будет относительно тепло:
- В Петербурге воздух прогреется до +15…+17°.
- В Ленинградской области будет от +13 до +18°.
- Ветер юго-западный, умеренный.
- Атмосферное давление в норме — 759 мм рт. ст.
Сентябрь выполняет план по воде
Только за сегодняшнее число в «копилку» осадков капнет еще от 2 до 7 мм воды.
Интересный факт: средняя норма осадков для Петербурга в сентябре — около 60 мм. Но город часто перевыполняет этот план. Похоже, этот месяц тоже решил выжать из себя максимум.
Поэтому сырость и туманы пока становятся нашей постоянной реальностью.
Прогноз на понедельник
Новая рабочая неделя начнется примерно так же.
- Ночью будет прохладно: +10…+12°.
- Днем потеплеет до +16…+18°.
- Осадки никуда не исчезнут, но днем дожди будут небольшими и кратковременными.
Теплая, но сырая погода продолжается. Не забывайте зонты и выбирайте непромокаемую обувь!