Одна банка — сразу на щи, солянку и ленивые голубцы: заготовка 3 в 1 спасает всю зиму

Как заготовить овощи на зиму

Осенью капусты и перца вдоволь, а зимой для щей или голубцов все приходится резать заново. Чтобы не тратить время, можно сделать одну универсальную заготовку на три блюда сразу. Зимой из баночки за полчаса собирается обед или ужин.

Состав и приготовление

Понадобится 2 кг белокочанной капусты, 1 кг помидоров, 500 г болгарского перца, стакан томатного соуса, стакан растительного масла, 2 ст. л. соли, 5 ст. л. сахара, 40 мл уксуса 9%, лавровый лист и душистый перец по вкусу.

Капусту нашинкуйте, помидоры и перец нарежьте. В кастрюлю влейте масло, добавьте помидоры и прогревайте под крышкой до выделения сока. Засыпьте перец, тушите 5 минут. Выложите капусту, накройте крышкой — когда осядет, перемешайте. Влейте уксус, добавьте соль и сахар, тушите на медленном огне 1,5 часа. За полчаса до готовности добавьте специи и соус. Горячую массу разложите по банкам или заморозьте порциями.

Три блюда из одной банки

Заготовка универсальна — с ней готовят:

щи — добавьте в бульон с картофелем;

— добавьте в бульон с картофелем; солянку — прогрейте и дополните мясом или грибами;

— прогрейте и дополните мясом или грибами; ленивые голубцы — соедините с фаршем и рисом.

Вывод

Одна заготовка заменяет три блюда и экономит зимнее время на кухне. Главное — простерилизовать банки и не жалеть специй. А замороженными порциями пользоваться еще удобнее.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия закрывает такую заготовку каждый сентябрь и хранит часть в морозилке. По ее словам, голубцы из этой смеси получаются сочнее, чем из свежей капусты. Советует добавлять чуть больше томатного соуса для насыщенного вкуса.

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