Дожди, ветер и аномальное тепло: какая погода ждет Петербург на этих выходных

Нас ждет классический питерский уик-энд — немного мрачный, но неожиданно теплый.

Кто виноват в тучах?

Главный хозяин погоды сейчас — гигантская область низкого давления (барическая депрессия). Она зависла прямо над Ленинградской областью, рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Представьте себе бесконечный конвейер: циклоны сменяют друг друга каждый день. Один приходит, приносит дожди, смещается на восток, а за ним тут же спешит следующий.

Когда ждать осадков?

Зонт станет вашим главным спутником на все выходные. Однако лить без остановки не будет.

Сегодня — самый сухой день из ближайших, хотя небольшие дожди возможны.

— самый сухой день из ближайших, хотя небольшие дожди возможны. В субботу и воскресенье дожди пройдут волнами. Бо́льшая часть осадков выпадет в дневное время.

дожди пройдут волнами. Бо́льшая часть осадков выпадет в дневное время. Солнце станет редким гостем. Оно может проглянуть из-за туч лишь на пару минут.

Осторожнее у воды: дует сильный ветер

Вместе с циклонами в регион придет ощутимый юго-западный ветер. Его скорость составит 8–13 метров в секунду.

Особое внимание стоит обратить на побережье. На Финском заливе порывы будут достигать 15–17 м/с. Если вы планировали водные прогулки или катание на сапах, их лучше перенести — на воде будет штормить.

Мерзнуть не придется

Главный плюс этих дней — аномальное для сезона тепло. Температура воздуха держится на 1–3 градуса выше климатической нормы.

Ночью: комфортные +12…+14 °C.

комфортные +12…+14 °C. Сегодня днем: воздух прогреется до +18 °C.

воздух прогреется до +18 °C. В выходные: ожидается около +15…+17 °C.

Погода вполне подходит для прогулок, если правильно одеться. Идеальный вариант — непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном. Зонт при сильном ветре может ломаться, поэтому дождевик окажется надежнее.

А если гулять под дождем не хочется — это отличный повод провести время в уютном кафе, кино или музее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург идет новый атлантический циклон.