Дожди, ветер и аномальное тепло: какая погода ждет Петербург на этих выходных

Кто виноват в тучах?
Главный хозяин погоды сейчас — гигантская область низкого давления (барическая депрессия). Она зависла прямо над Ленинградской областью, рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Представьте себе бесконечный конвейер: циклоны сменяют друг друга каждый день. Один приходит, приносит дожди, смещается на восток, а за ним тут же спешит следующий.
Когда ждать осадков?
Зонт станет вашим главным спутником на все выходные. Однако лить без остановки не будет.
- Сегодня — самый сухой день из ближайших, хотя небольшие дожди возможны.
- В субботу и воскресенье дожди пройдут волнами. Бо́льшая часть осадков выпадет в дневное время.
- Солнце станет редким гостем. Оно может проглянуть из-за туч лишь на пару минут.
Осторожнее у воды: дует сильный ветер
Вместе с циклонами в регион придет ощутимый юго-западный ветер. Его скорость составит 8–13 метров в секунду.
Особое внимание стоит обратить на побережье. На Финском заливе порывы будут достигать 15–17 м/с. Если вы планировали водные прогулки или катание на сапах, их лучше перенести — на воде будет штормить.
Мерзнуть не придется
Главный плюс этих дней — аномальное для сезона тепло. Температура воздуха держится на 1–3 градуса выше климатической нормы.
- Ночью: комфортные +12…+14 °C.
- Сегодня днем: воздух прогреется до +18 °C.
- В выходные: ожидается около +15…+17 °C.
Погода вполне подходит для прогулок, если правильно одеться. Идеальный вариант — непродуваемая и непромокаемая куртка с капюшоном. Зонт при сильном ветре может ломаться, поэтому дождевик окажется надежнее.
А если гулять под дождем не хочется — это отличный повод провести время в уютном кафе, кино или музее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербург идет новый атлантический циклон.