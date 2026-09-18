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Как сохранить гладиолусы до весны: совет агронома Ксении Давыдовой

Опубликовано: 18 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Как сохранить гладиолусы до весны: совет агронома Ксении Давыдовой
Как сохранить гладиолусы до весны: совет агронома Ксении Давыдовой
Городовой ру
Как сохранить клубни гладиолусов до весны

Гладиолусы пользуются высокой популярностью у садоводов благодаря крупным колосовидным соцветиям с яркими цветками.

Зачастую их выращивание ограничивается ежегодной покупкой луковиц, поскольку многие стремятся избежать трудоемкого процесса выкопки и хранения. Тем не менее, эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова отмечает, что обеспечение сохранности посадочного материала до весеннего сезона не требует чрезмерных усилий.

Для эффективного хранения необходимо соблюдать установленный регламент выкопки и подготовки луковиц, который базируется на ряде профессиональных правил.

Соблюдение сроков

Необходимо учитывать, что извлечение луковиц из грунта следует завершить до середины октября. Далее посадочный материал подлежит просушке: сначала на открытом воздухе, затем в помещении. На этапе первичной обработки удаляются старые корни и чешуйки, при этом производится выбраковка поврежденных или подверженных гниению экземпляров.

Поможет свечка

Одним из наиболее эффективных методов сохранения посадочного материала в домашних условиях является парафинирование. Луковицы следует погружать в парафин, разогретый до 70 градусов; крайне важно контролировать температурный режим во избежание термического повреждения тканей.

Правила хранения

По завершении процедуры гладиолусы размещаются в картонных коробах и переносятся на балкон или лоджию. При наступлении сильных морозов необходимо обеспечить дополнительную теплоизоляцию с помощью ветоши или одеяла.

Ранее мы рассказали, как подготовить герань к зимнему периоду.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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