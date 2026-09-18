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Пеку «Короля осени»: тыква, апельсин и шоколад — такой кекс пахнет уютом и сметается со стола первым

Опубликовано: 18 сентября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пеку «Короля осени»: тыква, апельсин и шоколад — такой кекс пахнет уютом и сметается со стола первым
фото Городовой ру
Как приготовить осенний кекс

Когда за окном становится прохладнее, особенно хочется чего-то тёплого и ароматного — такого, что сразу создаёт атмосферу уюта.

Кекс с тыквой, цитрусом и шоколадом как раз из этой категории: он получается влажным, душистым, с тонкой пряной ноткой, и редко доживает до второго чаепития.

Это тот самый десерт, который хочется пробовать снова и снова, - подчеркивает автор.

Что подготовить

  • 200 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 200 г тыквенного пюре;
  • 150 г сахара;
  • 2 яйца;
  • 90 г растительного масла без запаха;
  • 50 мл апельсинового сока;
  • цедра одного апельсина;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 0,5 ч. л. кардамона либо корицы;
  • щепотка соли;
  • 90 г грецких орехов;
  • 50 г шоколада.

Процесс приготовления

Тыкву нарезают кубиками и запекают при 180 °C примерно 25–35 минут, пока она не станет мягкой, затем превращают в пюре блендером. Яйца взбивают с сахаром до лёгкой пены, вводят пюре, масло и сок.

Отдельно смешивают сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соль и пряности. Соединяют обе массы, добавляют цедру, измельчённые орехи и кусочки шоколада. Тесто выкладывают в форму и выпекают при 175–180 °C около 35–45 минут.

Проверяют готовность деревянной шпажкой: если она выходит чистой — кекс готов.

Практические подсказки, которые выручат в процессе

Тыкву лучше запечь самостоятельно: так вы будете уверены в текстуре и отсутствии лишних добавок. Для цедры используйте только яркий слой кожуры — белая прослойка сделает выпечку горькой.

Слегка прогретые на сухой сковороде орехи дают более выразительный вкус. Не стоит часто открывать духовку в первые полчаса — резкий перепад температуры может испортить пышность кекса.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия готовит этот кекс каждый сентябрь — для неё это своеобразный старт осени. Она предпочитает горький шоколад: он удачно контрастирует с тыквенной сладостью. Ещё один её секрет — подавать кекс чуть тёплым: тогда аромат пряностей раскрывается особенно ярко.

Ранее «Городовой» рассказывал о рецепте котлет, которые обожал Пушкин.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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