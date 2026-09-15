Котлеты, которые любил Пушкин: простой рецепт для дома — сочно, ароматно, по-легендарному вкусно

Как приготовить классику с изюминкой

Пожарские котлеты — блюдо, в котором идеально сочетаются нежная текстура и аппетитная корочка. Его любили знатные особы и великие поэты, а сегодня оно легко впишется в домашнее меню и станет поводом собраться за общим столом.

История в двух словах

Всё началось с находчивости Дарьи Пожарской: когда в трактире не оказалось телятины, она приготовила котлеты из курицы — и угодила самому императору Александру I. А настоящую популярность блюду подарил Пушкин: он не раз советовал друзьям отведать этих котлет в Торжке.

Главное — в деталях

Секрет сочности — в холодном сливочном масле, которое тает внутри при готовке. Хруст даёт щедрая панировка из сухарей.

Ингредиенты (на 4–5 порций):

куриное филе — 700 г;

мякиш белого батона — 150–180 г;

сливки 20 % — 100–200 мл;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 70–80 г (в фарш) и 30 г (для жарки);

панировочные сухари — 150 г;

яйца — 1–2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Как приготовить: порубить филе, размочить мякиш в сливках, смешать с луком и яйцом, добавить специи. Вмешать кубики холодного масла, сформовать котлеты, обвалять в сухарях, обжарить до корочки и довести в духовке (180 °C, 10–15 минут).

Вывод

Пожарские котлеты — это баланс простоты и эффекта: выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся из привычных продуктов. Контраст хрустящей оболочки и сочной середины делает их беспроигрышным вариантом для семейного обеда.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия попробовала пожарские котлеты в Торжке — и сразу захотела повторить дома. Рецепт быстро стал семейным фаворитом. Теперь такие котлеты готовят по выходным — и каждый раз они собирают комплименты.

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