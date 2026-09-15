2 ложки хлопьев в рыбные котлеты - и они вкуснее, чем в ресторане: даже стейк не нужен

Попробуйте приготовить рыбные котлеты с овсяными хлопьями.

Этот секрет сделает блюдо сочным и нежным. Хлопья уберут лишний запах рыбы и сохранят форму. Крахмал поможет фаршу стать плотным и однородным.

Подготовка основы для котлет

Возьмите 600 г рыбного филе и пропустите через мясорубку. Мелко нарежьте луковицу, натрите морковь по желанию. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте морковь и готовьте еще две минуты. Влейте столовую ложку соевого соуса, прогрейте минуту и снимите с огня. Измельчите овощи блендером или снова пропустите через мясорубку.

Соедините овощную массу с рыбным фаршем. Добавьте 1 столовую ложку овсяных хлопьев, столько же крахмала, соль и перец. Тщательно перемешайте фарш и уберите в холодильник на 20 минут.

Формовка и тепловая обработка

Смочите руки водой и сформируйте около восьми котлет. При желании обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте заготовки на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки. Удалите из сковороды лишнее масло. Верните котлеты на огонь, влейте 70 мл воды и тушите под крышкой на слабом огне 15 минут.

Такой способ гарантирует полную готовность и сочность внутри. Подавайте блюдо горячим с картофельным пюре, крупой или свежим овощным салатом. Если рыба постная, добавьте в фарш немного сливочного масла или ложку сметаны для жирности.