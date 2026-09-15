Городовой / Новости Петербурга / Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Солнце возвращается: синоптики пообещали Петербургу идеальную погоду с прогревом до +19° Новости Петербурга
Завалят огурцами как золотая антилопа монетами: урожайные сорта, которые стоит посадить в следующем году Полезное
Котлеты, которые любил Пушкин: простой рецепт для дома — сочно, ароматно, по-легендарному вкусно Новости Петербурга
Высокое происхождение или внутреннее благородство: выберите коня — узнаете, насколько вы аристократичны Полезное
Вот что любит идеальный фарш для сочных, высоких котлет: 3 простых приема — и никаких «суперсекретных» компонентов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года

Опубликовано: 15 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года
Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года
Городовой ру
Проверьте свои трудовые документы, если работали в СССР.

Звание «Ветеран труда» дает реальные льготы пенсионерам. Одного стажа часто недостаточно для получения статуса. Разберитесь в правилах 2026 года заранее.

Льготы и значение советского периода

Статус «Ветеран труда» — это федеральная льгота, подтверждающая трудовые заслуги перед государством. Удостоверение открывает доступ к важным бонусам:

  • ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);
  • компенсация до 50% расходов на ЖКХ;
  • бесплатный или льготный проезд в транспорте;
  • скидки на зубное протезирование и санаторно-курортное лечение.

Закон защищает граждан: работа на территории бывшего СССР засчитывается в страховой стаж полностью. Записи из трудовых книжек 1980-х годов имеют тот же вес, что и современный опыт. Именно этот период чаще всего помогает набрать необходимые 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. Также учитывайте службу в армии, декретный отпуск и уход за инвалидом I группы.

Награды и региональные особенности

Федеральный закон требует официального признания заслуг. Одних цифр в трудовой книжке мало. Нужны ордена, медали, почетные звания РФ или РСФСР, ведомственные знаки отличия. Советская медаль «Ветеран труда» сама по себе права на льготы не дает. Это памятный знак, а не юридическое основание.

Если государственных наград нет, узнайте о региональных законах. Некоторые субъекты присваивают звание «Ветеран труда регионального значения» исключительно за выслугу лет. Льготы действуют внутри области, но они реальны. Оформить статус в 2026 году проще: подавайте заявление через Госуслуги или МФЦ. Проверьте выписку из ПФР заранее, чтобы убедиться в корректности отображения советского стажа. При отсутствии данных запрашивайте архивные справки с предприятий. Помните: звание присваивают обычно уже пенсионерам.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью