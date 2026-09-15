Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года

Проверьте свои трудовые документы, если работали в СССР.

Звание «Ветеран труда» дает реальные льготы пенсионерам. Одного стажа часто недостаточно для получения статуса. Разберитесь в правилах 2026 года заранее.

Льготы и значение советского периода

Статус «Ветеран труда» — это федеральная льгота, подтверждающая трудовые заслуги перед государством. Удостоверение открывает доступ к важным бонусам:

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);

компенсация до 50% расходов на ЖКХ;

бесплатный или льготный проезд в транспорте;

скидки на зубное протезирование и санаторно-курортное лечение.

Закон защищает граждан: работа на территории бывшего СССР засчитывается в страховой стаж полностью. Записи из трудовых книжек 1980-х годов имеют тот же вес, что и современный опыт. Именно этот период чаще всего помогает набрать необходимые 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. Также учитывайте службу в армии, декретный отпуск и уход за инвалидом I группы.

Награды и региональные особенности

Федеральный закон требует официального признания заслуг. Одних цифр в трудовой книжке мало. Нужны ордена, медали, почетные звания РФ или РСФСР, ведомственные знаки отличия. Советская медаль «Ветеран труда» сама по себе права на льготы не дает. Это памятный знак, а не юридическое основание.

Если государственных наград нет, узнайте о региональных законах. Некоторые субъекты присваивают звание «Ветеран труда регионального значения» исключительно за выслугу лет. Льготы действуют внутри области, но они реальны. Оформить статус в 2026 году проще: подавайте заявление через Госуслуги или МФЦ. Проверьте выписку из ПФР заранее, чтобы убедиться в корректности отображения советского стажа. При отсутствии данных запрашивайте архивные справки с предприятий. Помните: звание присваивают обычно уже пенсионерам.