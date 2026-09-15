Не только хлебный кисель: 5 советских блюд, которые сегодня кажутся странными - в СССР их обожали

Какие блюда пользовались популярностью в СССР - сейчас такое не едят

Кулинария СССР считалась парадоксальным явлением. Из ограниченного набора продуктов в условиях строгого дефицита хозяйкам удавалось накрыть богатый стол и создавать новые рецепты.

Для современных людей, привыкшим к кулинарному разнообразию, некоторые советские блюда могут показаться странными. Рассмотрим их подробнее.

Суп с рыбными консервами

В глубине континента свежая рыба считалась редкостью, из-за чего для ухи чаще всего использовали консервы. Основой для супа могла стать сайра в масле или килька в томатном соусе. Особенно такое блюдо пользовалось популярностью у туристов, студентов и рабочих.

Сейчас суп из консервов готовят все реже, ведь современные хозяйки предпочитают использовать свежую рыбу. Но во времена СССР блюдо стало спасением для тех, кто хотел поесть вкусно, сытно и дешево.

Печеночный торт

Со стороны торт напоминал сладкий десерт, его ставили в центр стола на праздники. Но такое блюдо состояло из печени, майонеза, чеснока, лука и моркови. Все ингредиенты были доступными и дешевыми.

В СССР не было проблем с субпродуктами, поэтому хозяйки научились превращать жесткую печень в изысканное блюдо. Печеночный торт получался очень жирным и сытным, но теперь встретить его на праздничном столе - большая редкость.

Хлебный кисель

В Советском Союзе было не принято выбрасывать любой хлеб, поэтому кусочки часто высушивали, делали из них квас и хлебный кисель. Последний напиток вызывает вопросы у современных россиян.

Кисель из хлеба пришел в СССР из прибалтийской кухни, где давно готовили сладкий суп из ржаного хлеба. Для советского варианта бородинский хлеб заливали кипятком, ждали набухания, после чего протирали через сито и варили с изюмом, яблоками и сахаром. Для густоты в кисель добавляли крахмал. В холодном виде такой десерт напоминал пудинг или мороженое.

Макароны с сахаром

Макароны в Советском Союзе чаще всего делали не из твердых сортов пшеницы, из-за чего они слипались после варки. Сделать гарнир вкусным получалось после обжаривания макарон на сливочном масле и добавления сахара. При нагреве сахар становился карамелью, превращая невкусные макароны в изысканное блюдо. Для детей тех поколений такая еда считалась очень вкусной.

Селедка с творогом

Современные люди боятся сочетать соленую рыбу с молочной и кисломолочной продукцией, однако в СССР относились к такому сочетанию иначе. Тогда у граждан большой популярностью пользовалась закуска из соленой сельди и творога, сообщает канал "Ленивый турист".

Сочетание продуктов также пришло из балтийской кухни. Для приготовления закуски перетертый творог смешивали с измельченной соленой рыбой, добавляли лук, зелень и сметану. Намазка получалась очень сытной и вкусной. Обычно ее ели с черным хлебом.

Вывод

Эти блюда приобрели популярность не от хорошей жизни, однако они получались вкусными и сытными. Многие люди до сих пор вспоминают с теплотой тот период, а также скучают по необычной кухне.

Ранее портал “Городовой” рассказал, почему томатный сок в СССР пили с солью.