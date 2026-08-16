Почему в СССР томатный сок пили с солью — от советского ГОСТа до привычки на кухне

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Добавляем ложку при варке — и свёкла приготовится в три раза быстрее: ещё и вкус станет лучше

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Не уксус и не сок лимона: вот что добавляю в свеклу при тушении – борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Одна ложка на кастрюлю — и пельмени никогда не разварятся: вкус улучшится даже у магазинных полуфабрикатов

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Не уксус и не сок лимона: добавляю это в свёклу — и получаю борщ рубинового цвета, вкус яркий и насыщенный

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Вот как приготовить адыгейскую соль за 5 минут: улучшит вкус любого блюда – магазинные приправы и рядом не стояли

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