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Почему в СССР томатный сок пили с солью — от советского ГОСТа до привычки на кухне

Опубликовано: 16 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему в СССР томатный сок пили с солью — от советского ГОСТа до привычки на кухне
фото legion-media
Почему соль стала почти неотъемлемой частью томатного сока и в чём была его особая притягательность

Томатный сок прочно вошёл в повседневность советских людей — его можно было встретить повсюду: от вокзальных буфетов до санаториев. Характерной деталью той эпохи стали солонка и ложка рядом со стаканами напитка.

Эта привычка кажется сегодня почти ритуалом, но у неё были вполне понятные вкусовые и бытовые причины.

Почему соль «работала» в томатном соке

Вкус томатного сока заметно отличается от привычных фруктовых напитков: он менее сладкий, более густой, с выраженной кислинкой и овощным характером. Соль в такой формуле не просто добавляет солёность — она приглушает горечь, смягчает кислоту и делает вкус ярче.

Особенно это ощущалось в советском соке, который редко делали сладким и насыщенным ароматизаторами. Щепотка соли буквально «собирала» вкус воедино, и напиток становился более выразительным, отмечает источник.

Как воспринимали томатный сок в быту

Из‑за своей густоты и насыщенности сок нередко считали не столько напитком, сколько лёгким овощным блюдом. Его охотно пили между приёмами пищи или вместе с обедом.

Привычка солить помидоры в салатах и других блюдах делала идею посолить сок совершенно естественной. Так формировался простой, но узнаваемый гастрономический ритуал: стакан сока, щепотка соли, ложка — и готово.

Практические советы: как раскрыть вкус томатного сока сегодня

  • добавьте совсем немного соли — буквально на кончике ножа: она усилит «томатный» характер и сгладит резкость вкуса;
  • если любите пикантность, попробуйте щепотку чёрного перца — получится простой вариант вкусовой основы, похожей на коктейль Bloody Mary;
  • не стремитесь к сладости: томатный сок выигрывает именно на контрасте кислинки и солёности, а не на сахаре;
  • подавайте охлаждённым, но не ледяным — так лучше раскрывается натуральный овощной профиль.

Вывод

Соль в томатном соке — не строгий канон, а бытовая находка, которая сделала вкус напитка приятнее и привычнее. Традиция сложилась из простых причин: особенностей продукта, пищевых привычек и желания сделать вкус ярче. Сегодня этот приём остаётся полезным ориентиром для тех, кто хочет раскрыть натуральный профиль сока без лишней сладости.

Личный опыт автора

Однажды попробовала томатный сок без соли — показался слишком кислым и «плоским». Добавила щепотку — и вкус сразу стал глубже и приятнее. С тех пор всегда держу соль под рукой, если пью такой сок. Особенно нравится вариант с лёгким перчиком — просто, но очень по‑домашнему.

Ранее «Городовой» рассказывал, с 1 сентября для владельцев квартир вводятся новые правила.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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