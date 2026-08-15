Фитофтора на помидорах: как спасти урожай и собрать томаты в октябре

Агроном рассказал, что сделать, чтобы грибок отступил.

Каждый огородник хоть раз сталкивался с этой бедой. Еще вчера кусты стояли зеленые, а сегодня листья в черных пятнах, а плоды гниют прямо на ветках. Это фитофтора — главный враг томатов.

Можно ли с ней бороться? Можно! Главное — знать пару хитростей и не ждать, пока болезнь уничтожит весь огород.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому", как бороться с фитофторой.

Улица или теплица: где больше шансов?

На улице спасти помидоры от фитофторы почти невозможно. Дожди, холодные ночи и роса делают свое дело. Если на открытой грядке появились первые пятна, урожай уже под угрозой.

Единственный шанс — срезать абсолютно все листья и оставить голые стебли с плодами, чтобы они успели дозреть.

В теплице совсем другая история. Здесь микроклимат под контролем. В теплице томаты могут спокойно плодоносить до самого октября. Главное — вовремя начать профилактику.

Главное правило: работаем на опережение

Фитофтору легче не пустить, чем потом лечить.

{{171}} "По моим наблюдениям, лучше с поливом усваивается. Потому что листья вы частично потом снимаете, убираете, особенно нижние листья. Поэтому желательно профилактику делать при поливе", - говорит эксперт.

Запомните простую схему на каждые 10–14 дней. Есть несколько рабочих вариантов.

1. Системные фунгициды

Это специальные препараты от грибка. Они хорошо работают, но их нужно строго дозировать по инструкции.

2. Хитрость с антибиотиками (необычный метод)

Экперт использует микродозы обычных антибиотиков.

Дозировка: Всего 1–2 таблетки на ведро воды (или 3–4 таблетки на огромную двухтонную бочку).

Всего 1–2 таблетки на ведро воды (или 3–4 таблетки на огромную двухтонную бочку). Как это работает: В таких крошечных дозах антибиотик работает не как химикат, а как стимулятор иммунитета.

"Были проведены исследования у нас в России. При воздействии антибиотиками не просто микродозами, а нанодозами, они воздействуют на растения как стимуляторы. Они активизируют защиту растения от болезней, причём именно от грибковых заболеваний. Против фитофторы это идеально", - отмечает агроном.

3. Биологическая защита (для любителей "эко")

Если не хотите использовать аптечные средства, возьмите биопрепараты на основе сеной палочки или триходермы (например, «Фитоспорин» или «Триходермин»).

Но помните: биопрепаратами нужно поливать регулярно, они работают только до появления первых симптомов.

Что делать, если фитофтора уже пробралась в теплицу?

Не паникуйте. Кусты еще можно спасти с помощью одной бывалой агротехники.

Обрежьте больные листья. Все пятнистые и сухие листья сразу убираем и сжигаем. Опустите стебель. Отвяжите куст от шпалеры. Оголенный нижний стебель аккуратно сверните и положите прямо на землю. Замульчируйте. Присыпьте лежащий стебель скошенной травой (свежей или сопревшей).

В чем фишка? Фитофтора — это грибок, который прилетает по воздуху. В самой почве он жить не может — там его быстро "съедают" полезные почвенные микробы.

Когда вы кладете голый стебель на землю и присыпаете травой, эти микробы уничтожают инфекцию. А сам стебель пускает новые корни.

Верхушка куста продолжает расти и давать здоровые помидоры до глубокой осени.

Помните: регулярный профилактический полив с июля плюс грамотная обрезка — и фитофтора обходит вашу теплицу стороной.

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