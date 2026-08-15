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2 пригоршни под корень — и антуриум выдает "алые паруса" каждый день: стреляет ими как из пушки

Опубликовано: 15 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
2 пригоршни под корень — и антуриум выдает "алые паруса" каждый день: стреляет ими как из пушки
2 пригоршни под корень — и антуриум выдает "алые паруса" каждый день: стреляет ими как из пушки
Городовой ру
Антуриум зацветёт ярче, если раз в две недели подсыпать в горшок высушенную чайную заварку — это укрепляет растение и стимулирует появление новых цветоносов. Просто, дёшево и без химии.

Антуриум, известный как «мужское счастье», способен радовать яркими цветами почти круглый год. Однако, чтобы растение раскрыло весь свой потенциал, ему нужны правильные условия и забота. Не обязательно приобретать дорогие специализированные удобрения — есть простая и доступная натуральная подкормка, которая помогает антуриуму выпускать больше крепких цветоносов, пишет ИА .

Почему чайная заварка работает

Использованная чайная заварка — это не просто отход, а ценный источник органических веществ. Она содержит микроэлементы, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему. Кроме того, чай улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой. Главное — выбирать чай без красителей и ароматизаторов, чтобы не навредить растению.

Как применять

  1. Раз в две недели в горшок с антуриумом подсыпают примерно 40 г высушенной чайной заварки.
  2. Её аккуратно смешивают с верхним слоем почвы или просто рассыпают по поверхности.

Заварка постепенно разлагается, отдавая корням питательные вещества. Такая подкормка не только продлевает период цветения, но и заметно укрепляет иммунитет растения, делая его более устойчивым к болезням и неблагоприятным факторам.

Личный опыт автора

Раньше мой антуриум цвёл редко и быстро сбрасывал бутоны. Я перепробовала несколько удобрений, но результат был временным. Узнав про чайную заварку, решила попробовать — стала подсыпать её раз в две недели. Уже через месяц растение выпустило несколько новых цветоносов, а листья стали более насыщенного цвета. Теперь я использую этот метод постоянно.

Вывод

Чайная заварка — доступное и эффективное средство для подкормки антуриума. Она улучшает состояние почвы, стимулирует цветение и укрепляет иммунитет растения. Простой и экологичный способ, который не требует затрат и даёт заметный результат.

Ранее мы рассказывали о мощном удобрении для спатифиллума.

Автор:
Евгения Сухова
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