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Синоптики обещают суровый понедельник: погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18°

Опубликовано: 16 августа 2026 15:39
 Проверено редакцией
Синоптики обещают суровый понедельник: погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18°
Синоптики обещают суровый понедельник: погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18°
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Лето в Северной столице на паузе. 

Жителям Северной столицы снова стоит приготовить зонты. Погоду в городе сегодня решает циклон, который пришел к нам с юга Финляндии.

Солнце прячется за тучами, а небесная канцелярия готовит сюрпризы.

Что с погодой сегодня

Ожидаются кратковременные дожди, а в некоторых районах может даже прогреметь гроза, рассказывает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом на улице пока довольно тепло. В самом Петербурге воздух прогреется до +22…+24°, а по области будет от +19° до +24°.

Ветер дует с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду — освежает, но с ног не сбивает.

Атмосферное давление падает. Сегодня барометры покажут 750 мм ртутного столба, что ниже привычной нормы.

В понедельник станет еще прохладнее

Расслабляться не стоит: начало рабочей недели встретит нас прохладой. В понедельник температура заметно упадет.

Ночью ожидается +15…+17°, а днем термометры покажут всего +18…+20°. Время от времени снова будут идти дожди.

Такая смена декораций — классика для петербургского лета. Погода сейчас меняется очень быстро.

Главное правило на ближайшие дни: не выходите из дома без зонта и захватите легкую ветровку, чтобы дожди и ветер не испортили вам настроение.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему перенос электричек с Московского вокзала сдвинули с 18 на 25 августа.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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