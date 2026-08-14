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Плюс неделя для дачников: почему перенос электричек с Московского вокзала сдвинули с 18 на 25 августа

Опубликовано: 14 августа 2026 19:21
 Проверено редакцией
Плюс неделя для дачников: почему перенос электричек с Московского вокзала сдвинули с 18 на 25 августа
Плюс неделя для дачников: почему перенос электричек с Московского вокзала сдвинули с 18 на 25 августа
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Таким образом разружают Московский вокзал, чтобы строить ВСМ.

Почему сдвинули сроки?

Изначально перенаправить поезда планировали раньше. Однако жители Петербурга попросили не менять привычный график в разгар дачного сезона, сообщили в кимтете по транпорту города.

Власти города и руководство Октябрьской железной дороги прислушались к людям. Дату перенесли на конец августа.

Это позволит горожанам спокойно доездить лето и без лишней спешки привыкнуть к новому расписанию.

Зачем вообще нужны перемены?

Главная причина — большая стройка. В России начинают возводить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

Чтобы освободить пути на Московском вокзале под сверхбыстрые поезда, пригородные электрички временно уберут из центра города.

В дальнейшем для них построят отдельный современный терминал на станции Волковская.

Куда теперь приедут электрички?

С 25 августа 2026 года поезда Московского направления (в сторону Тосно, Любани, Чудово, Киришей и Малой Вишеры) будут отправляться с двух точек:

  • Станция Рыбацкое
  • Ладожский вокзал

Как станции готовят к наплыву людей?

Чтобы не было толкучки и длинных очередей, транспортную инфраструктуру уже активно перестраивают. На объектах идут работы по графику.

  • В Рыбацком строят новую пассажирскую платформу с навесом от дождя. Со стороны метро станет больше турникетов, касс и терминалов для покупки билетов. Кроме того, в этом районе уже изменили схему дорожного движения и добавили больше общественного транспорта.
  • На Ладожском вокзале со стороны Гранитной улицы также возводят дополнительную платформу. Там установят новые кассы, билетные автоматы и линейку турникетов.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на Литейном мосту завершился большой ремонт.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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