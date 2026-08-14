Замша, брошь и нотка шоколада: из каких мелочей складывается осенний образ 2026

Экперт дал три готовых образа для грядущей осени.

Скоро осень — время, когда хочется укутаться во что-то теплое, но при этом выглядеть на все сто. И главное правило этого сезона: не нужно скупать весь магазин, чтобы быть в тренде.

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала "Городовому", как собрать стильный осенний гардероб, который прослужит не один год и закроет вопрос «что опять надеть».

Главный тренд — разумный подход

Забудьте про быструю моду и вещи-однодневки. Сегодня в тренде «осознанная элегантность». Это значит, что мы выбираем качественную и понятную базу, которую легко сочетать между собой.

Лучше купить один классный свитер из хорошей шерсти, чем три синтетических. Это и для бюджета выгодно, и выглядит дорого.

Цвета этой осени: уют и яркие вспышки

Главный фаворит сезона — шоколадный цвет. Он официально заменил привычный чёрный. Шоколадный смотрится мягче, богаче и отличной подходит для осенних дней.

"База, которая всегда в моде: шоколадный, карамельный, коричный, верблюжийй. Коричневый выходит из тени чёрного, но носить его с головы до ног необязательно (можно начать с брюкл или аксессуаров). Также актуальны тёмно-синий, графитово-серый, оливковый, сливочный и кремовый", - говорит эксперт.

Вот еще цвета, к которым стоит присмотреться:

Главный чит-код: свежий белый цвет. Он разбавит любые осенние хмурые тона.

свежий белый цвет. Он разбавит любые осенние хмурые тона. Для настроения: добавляйте сочные акценты — фуксию, синий кобальт, терракот или травянисто-зелёный.

Текстуры, к которым хочется прикоснуться

Осень — это время фактур. Чем интереснее ткани, тем сложнее и дороже выглядит ваш образ.

В этом сезоне выбираем:

Замшу (главный хитовый материал!)

Мягкий кашемир и плотную шерсть

Гладкую кожу

Плотный деним

Фактурный трикотаж

3 готовых образа на тёплую осень

Чтобы долго не думать перед зеркалом, берите на вооружение эти проверенные формулы, советует стилист.

1. Уютная классика (на работу или встречу) Возьмите шоколадные брюки и молочный свитер. Сверху накиньте пальто оверсайз, а на ноги — замшевые ботильоны. Просто, тепло и очень элегантно.

2. Романтичный шик (для свиданий и прогулок) Платье с баской сочетаем с грубыми ботинками или лоферами на плотной подошве. Сверху — легкий плащ или удлинённый жилет. Игра контрастов всегда выглядит стильно.

3. Городской кэжуал (на каждый день) Свободные любимые джинсы + объёмный свитер крупной вязки. Добавляем кожаный бомбер и удобные кроссовки. Из деталей: акцентная сумка или интересная брошь на лацкан.

{{172}} "Мой совет лучше инвестируйте в качественные вещи, которые будут актуальны несколько сезонов. Носите с удовольствием и оставайтесь стильной даже в самый пасмурный день", - отмечает Дарья Правич.

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