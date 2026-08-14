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Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны

Опубликовано: 14 августа 2026 03:04
 Проверено редакцией
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны
Legion-Media
Две подкормки за месяц и регулярное увлажнение помогут вырастить плотные кочаны без трещин.

Август — решающий месяц для формирования качественного урожая капусты. Поздние сорта особенно нуждаются в регулярных поливах и сбалансированном питании. При правильном уходе кочаны вырастают плотными, крупными и хорошо хранятся, пишет sad-i-ogorod.ru.

Как поливать капусту

В жаркие дни капуста требует обильного увлажнения. На каждое растение расходуют не менее 10 л воды, чтобы грунт пропиталась на глубину до 25 см. Лучше всего проводить полив утром или вечером, избегая попадания воды на листья в дневную жару. Если поливать редко, но обильно, кочаны могут начать растрескиваться.

Оптимальный вариант — ежедневный умеренный полив. Мелкодисперсное опрыскивание в утренние часы помогает охладить растение и предотвращает загнивание листьев.

Чем подкормить

В августе капусте нужны калий, фосфор, магний и сера. Хорошо работают сульфат калия, калимагнезия и суперфосфат:

  1. В 10 л воды растворяют по 2 ст.л. каждого удобрения.
  2. Добавляют 3 ст.л. хлористого кальция и поливают под корень.

Также полезен зольный настой: в банку на 1 л засыпают золы заливают 10 л воды, настаивают и поливают между основными подкормками. Проводят две подкормки: в начале и в конце месяца.

Личный опыт автора

Раньше поливала капусту хаотично — когда вспомню, а потом удивлялся, почему кочаны трескаются. Поняла, что в августе нужен ежедневный полив, иначе хорошего урожая не видать. Теперь я установила капельный полив и подкармливаю строго по графику. Кочаны выросли крупными и плотными, без гнили.

Вывод

В августе капуста требует особого внимания. Регулярный полив, две подкормки и рыхление почвы помогают сформировать плотные кочаны и избежать болезней. Грамотный уход в конце лета обеспечивает качественный урожай на всю зиму.

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Автор:
Евгения Сухова
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