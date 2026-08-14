Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны

Август — решающий месяц для формирования качественного урожая капусты. Поздние сорта особенно нуждаются в регулярных поливах и сбалансированном питании. При правильном уходе кочаны вырастают плотными, крупными и хорошо хранятся, пишет sad-i-ogorod.ru.
Как поливать капусту
В жаркие дни капуста требует обильного увлажнения. На каждое растение расходуют не менее 10 л воды, чтобы грунт пропиталась на глубину до 25 см. Лучше всего проводить полив утром или вечером, избегая попадания воды на листья в дневную жару. Если поливать редко, но обильно, кочаны могут начать растрескиваться.
Оптимальный вариант — ежедневный умеренный полив. Мелкодисперсное опрыскивание в утренние часы помогает охладить растение и предотвращает загнивание листьев.
Чем подкормить
В августе капусте нужны калий, фосфор, магний и сера. Хорошо работают сульфат калия, калимагнезия и суперфосфат:
- В 10 л воды растворяют по 2 ст.л. каждого удобрения.
- Добавляют 3 ст.л. хлористого кальция и поливают под корень.
Также полезен зольный настой: в банку на 1 л засыпают золы заливают 10 л воды, настаивают и поливают между основными подкормками. Проводят две подкормки: в начале и в конце месяца.
Личный опыт автора
Раньше поливала капусту хаотично — когда вспомню, а потом удивлялся, почему кочаны трескаются. Поняла, что в августе нужен ежедневный полив, иначе хорошего урожая не видать. Теперь я установила капельный полив и подкармливаю строго по графику. Кочаны выросли крупными и плотными, без гнили.
Вывод
В августе капуста требует особого внимания. Регулярный полив, две подкормки и рыхление почвы помогают сформировать плотные кочаны и избежать болезней. Грамотный уход в конце лета обеспечивает качественный урожай на всю зиму.
Ранее мы рассказывали, как избавиться от слизней и улиток на участке.