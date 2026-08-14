Городовой / Новости Петербурга / В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Замша, брошь и нотка шоколада: из каких мелочей складывается осенний образ 2026 Новости Петербурга
Взлетов и падений не предвидится: Лунный гороскоп на 15 августа 2026 года - затронет каждого Полезное
Чем полить капусту с 14 августа: 2 ложки в воду и получаю крупные, без дырочек кочаны Полезное
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась Новости Петербурга
Урожай помидоров не пропадает - делаю из него кетчуп "Шашлычный": идеален для мяса и гарниров Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах

Опубликовано: 14 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах
В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах
Городовой ру
Плацкарт остаётся самым доступным способом путешествовать по железной дороге, но комфорт в нём всегда был минимальным.

Узкие полки, общий столик и очереди в туалет считались неизбежной платой за бюджетный билет. Ситуация меняется: РЖД анонсировала обновление плацкартных вагонов уже в ближайшее время. Цель — сделать комфорт доступным для всех пассажиров.

Какие новшества появятся в вагонах

Разработчики учли многолетние жалобы пассажиров:

  1. Длина полок увеличится на 10–14 см — теперь можно вытянуть ноги.
  2. У каждого места будет свой собственный столик, розетка с USB, светильник и даже шторка.
  3. В вагоне появятся два туалета и отдельный душ.
  4. Воздуховоды с регулировкой помогут избежать духоты и сквозняков.

На что обратить внимание

Мест станет больше — с 54 до 58, но тесноты не будет: планировку переработали. Улучшения основаны на реальных отзывах пассажиров. Главный вопрос — сохранится ли доступная цена билетов. Уточняйте тип вагона при покупке, особенно после 2026 года. Душевая может быть платной — проверяйте заранее.

Вывод

Обновление плацкарта — долгожданный шаг к комфортным бюджетным поездкам. Больше места, личный столик и душ меняют восприятие дороги. Главное, чтобы цена осталась доступной.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова однажды ехала в плацкарте трое суток — ноги затекали, помыться было негде. Сейчас особенно впечатляет наличие душа — для летних поездок это подарок.

Ранее мы рассказывали, почему иностранцы любят поезда РЖД.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью