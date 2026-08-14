В РЖД приняли окончательное решение — к общему столику пускать не будут: что придумали в новых вагонах

Узкие полки, общий столик и очереди в туалет считались неизбежной платой за бюджетный билет. Ситуация меняется: РЖД анонсировала обновление плацкартных вагонов уже в ближайшее время. Цель — сделать комфорт доступным для всех пассажиров.
Какие новшества появятся в вагонах
Разработчики учли многолетние жалобы пассажиров:
- Длина полок увеличится на 10–14 см — теперь можно вытянуть ноги.
- У каждого места будет свой собственный столик, розетка с USB, светильник и даже шторка.
- В вагоне появятся два туалета и отдельный душ.
- Воздуховоды с регулировкой помогут избежать духоты и сквозняков.
На что обратить внимание
Мест станет больше — с 54 до 58, но тесноты не будет: планировку переработали. Улучшения основаны на реальных отзывах пассажиров. Главный вопрос — сохранится ли доступная цена билетов. Уточняйте тип вагона при покупке, особенно после 2026 года. Душевая может быть платной — проверяйте заранее.
Вывод
Обновление плацкарта — долгожданный шаг к комфортным бюджетным поездкам. Больше места, личный столик и душ меняют восприятие дороги. Главное, чтобы цена осталась доступной.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова однажды ехала в плацкарте трое суток — ноги затекали, помыться было негде. Сейчас особенно впечатляет наличие душа — для летних поездок это подарок.
Ранее мы рассказывали, почему иностранцы любят поезда РЖД.