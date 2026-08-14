Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

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Бросаем в кефир 2 ст. л. — и наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

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Сутки на ногах, в шапочке, а волосы - как после салона: хитрости стюардесс по уходу за волосами, узнав которые вы стукнете себя по лбу

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Смазываю полено кефиром – и слизни дают дёру: хитрые дачники нашли простой способ, как защитить огород без химикатов

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1 ложка в шампунь — и волосы объемные у корней и чистые до 7 дней: любимый лайфхак

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Волосы засияют и омолодятся: мойте их с этим копеечным аптечным средством — больше никакой седины

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