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Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

Опубликовано: 14 августа 2026 02:25
 Проверено редакцией
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и втираем в седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась
Городовой ру
Как быстро и в домашних условиях избавиться от седины

Седые волосы появляются у каждой женщины в свой срок, и далеко не все готовы мириться с этим природным процессом. Химические красители решают проблему, но часто иссушают волосы, нарушают их структуру и бьют по бюджету. Существует более щадящий способ вернуть локонам цвет без агрессивного воздействия.

Почему натуральный состав работает не хуже краски

Ключевой ингредиент — хна, известная своими красящими и укрепляющими свойствами. В сочетании с кефиром она действует мягче, не пересушивает пряди и даёт более естественный оттенок.

Растворимый кофе выступает как дополнительный пигмент: он углубляет цвет, добавляет шоколадный подтон и помогает хне лучше закрепиться на седых участках.

Кефир, помимо увлажнения, создаёт слегка кислую среду, которая раскрывает красящие свойства хны. В итоге вы получаете стойкий тон без риска аллергии и повреждения волосяных фолликулов.

Как приготовить и нанести тонирующую пасту

Для достижения равномерного результата следуйте этой инструкции:

  1. Подогрейте стакан кефира до комфортно тёплого состояния (не горячего).
  2. Смешайте в миске две ложки порошка хны и одну ложку растворимого кофе.
  3. Постепенно вливайте кефир в сухую смесь, непрерывно помешивая, пока не получится масса консистенции густой сметаны.
  4. Нанесите пасту на чистые влажные волосы, тщательно промазывая корни и седые участки.
  5. Распределите состав по всей длине редкой расчёской, наденьте полиэтиленовую шапочку и укутайте голову полотенцем.
  6. Оставьте на один час, затем смойте тёплой водой без шампуня до чистой воды.

Что даёт этот метод в сравнении с химией

Главные преимущества натурального окрашивания заметны сразу:

  • Полное отсутствие аммиака, перекиси и агрессивных стабилизаторов.
  • Укрепление корней и стимуляция роста благодаря кофеину и молочным кислотам.
  • Глубокое увлажнение и мягкость — волосы блестят и не путаются.
  • Существенная экономия на салонных процедурах и профессиональных красителях.

Еще два народных способа в борьбе с сединой

Первый способ — ополаскивание отваром крапивы и шалфея. Заварите по столовой ложке каждой травы стаканом кипятка, настаивайте час и ополаскивайте волосы после каждого мытья. Это не красит, но замедляет появление новых седых волос и укрепляет корни.

Второй способ — маска из луковой шелухи. Горсть шелухи залейте кипятком и варите на медленном огне 20 минут. Полученным тёмно-золотистым отваром ополаскивайте волосы раз в неделю — он придаёт рыжеватый оттенок и маскирует седину на несколько дней.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова сама закрашивает седину этим составом уже полгода и заметила, что волосы перестали сечься и стали гуще. У нее есть своя «фишка» — она добавляет в пасту чайную ложку масла шиповника: оно питает кожу головы, а оттенок получается с лёгким медным отливом.

Ранее мы рассказывали, что современные модницы делают маникюр не с гель-лаком.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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