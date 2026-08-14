Народные приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый спас

Новости по теме

Народные приметы на 28 июня: вот почему в этот день нельзя выбрасывать еду и ходить к воде

Перейти

После заморозков яблоне – обязательно: 1 мл в воду – и яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими, как мед

Перейти

В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

Перейти

В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

Перейти

2 ложки на 10 л. – и клубники нарастет тьма: ягоды будут размером с кулак и сладкие, как мед – не подкормка, а "живая" вода

Перейти