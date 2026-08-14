Народные приметы на 14 августа: что нельзя делать на Медовый спас

14 августа церковь и народ отмечают первый из трёх Спасов — Медовый. С этой даты начинается Успенский пост, а также традиция освящать мёд нового урожая, воду и первые плоды. В народном календаре этот день также называют Мокрым или Маковым — из-за обычая освящать мак и купаться в освящённой воде, пишет "Аргументы и Факты".
История праздника
Празднование связано с древним византийским обычаем — выносить крест на улицы в августе для освящения воды и защиты от заболеваний. На Русь традиция пришла через столетия, приобретя земледельческий и бытовой смысл. С этого дня начинали сбор мёда, подрезание сот и подготовку к осенним полевым работам. Также освящали воду в реках и колодцах, что дало празднику второе название — Мокрый Спас.
Что делали в этот день
Крестьяне выходили в поле для сева озимых. Старейший человек в селе бросал в землю первые зёрна. Женщины выпекали постную выпечку на меду — пряники, коврижки, блины. В церковь несли не только мёд, но и мак, а также букеты из трав, которые затем хранили за иконами как оберег. Освящённую воду использовали для окропления домов, хозяйственных построек и скота.
Запреты
День предписывал мир и тишину:
- Ссоры, ругань и злые пожелания были под строгим запретом — считалось, что они приносят беду.
- Шумных застолий и тяжёлой работы тоже старались избегать, за исключением дел на пасеке и сева.
- Отказ в помощи нуждающимся считался дурным знаком.
- Не разрешалось бросать мусор в воду и тревожить ульи без необходимости.
- Вечер лучше было проводить в кругу семьи, а не в одиночестве — так день проходил в ладу с собой и окружающими.
Народные приметы
В этот день погода была своеобразным прогнозом на осень и зиму. Если шёл дождь — готовились к сырой и затяжной осени. Солнечный день сулил тёплое бабье лето, а густая роса предвещала мягкую зиму без сильных морозов. Утренние заморозки говорили о том, что холода придут рано.
Ласточки, покидающие гнёзда, — верный признак скорого похолодания. А туман, стелющийся над рекой, обещал установление тёплой и ясной погоды. Каждая примета помогала крестьянам понять, что готовит природа.
Вывод
Медовый Спас — это не только праздник урожая, но и начало Успенского поста, время осмысления и добрых дел. Традиции и приметы сохраняют культурную преемственность и связь человека с природой и верой.
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