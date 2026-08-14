За урожай не переживаю – отправляю томаты на дозаривание: плоды слаще меда и без всякой гнили – советы агронома Ксении Давыдовой

Способы дозаривания томатов

В зависимости от климатических и погодных условий, до 60% урожая томатов может оказаться недозревшим. Такие плоды направляются на дозаривание. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как это можно сделать.

Определение времени для сбора томатов на дозаривание



По степени окраски выделяют три стадии зрелости томатов:

Зеленая стадия.

Бланжевая стадия. На этом этапе томаты могут приобретать светло-зеленый или желтовато-бурый оттенок.

Стадия полной зрелости (розовые, красные или желтые, в зависимости от сортовых характеристик).



Важным является определение момента сбора зеленых томатов. Если плоды достигли характерного для сорта размера, а при разрезе наблюдаются полностью сформированные семена, их можно направлять на дозаривание. Мелкие и недостаточно развитые плоды рекомендуется оставить на растении, поскольку в домашних условиях их созревание маловероятно.

Методы дозаривания томатов в домашних условиях



1. Традиционный метод

Заключается в размещении плодов в хорошо вентилируемом помещении с оптимальной влажностью и температурой в диапазоне 20-25°С.

Томаты размещаются на полках, в корзинах или ящиках в несколько слоев (не более 20 см) и осматриваются каждые 3-5 дней: спелые плоды отбираются, а поврежденные утилизируются.

2. Послойное дозаривание томатов

Незрелые плоды укладываются в любую емкость в 2-3 слоя (каждый слой при этом перекладывается бумагой или сухими опилками) и неплотно накрываются крышкой для обеспечения доступа воздуха (вместо этого можно притенить плоды тканью). Собранные томаты хранятся при температуре 12-15°С и влажности 80-85%. Обычно процесс дозаривания занимает 30-40 дней, но при необходимости его можно ускорить.

3. Дозревание томатов на кустах

Растения извлекаются из грунта вместе с корнями, земля стряхивается, и они подвешиваются в сухом, хорошо проветриваемом и теплом помещении корневой системой вверх. При этом кусты не должны соприкасаться друг с другом для обеспечения вентиляции.

Питательные вещества поступают к плодам из корневой системы и листвы, благодаря чему томаты не только достигают полной зрелости, но и увеличиваются в размере.

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