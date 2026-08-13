Какие парфюмы выбирают итальянские женщины - россиянки так пахнуть не привыкли: главные отличия

Итальянки отличаются от россиянок не только подбором гардероба, но и парфюмом. Это можно понять только в том случае, если оказаться в Италии.

Автор дзен-канала “Лайк, Трэвел, Путешествия” смогла убедиться в большой разнице между жительницами двух стран в тот момент, когда оказалась в парфюмерном магазине.

Во время посещения итальянского парфюмерного магазина блогер направилась к привычным иностранным брендам, которые пользуются популярностью в России. Девушка хотела уже взять что-то знакомое, но вопрос консультанта застал ее врасплох.

“Она поинтересовалась у меня, зачем я выбираю духи, которыми пользуются тысячи других женщин, если можно найти что-то свое, уникальное, тем более в Италии? Далее женщина подвела меня к другой витрине и показала незнакомые мне ранее флаконы — менее известные либо вообще неизвестные бренды”, - сообщает блогер.

Эти ароматы оказались совсем другими. Они имели запах свежескошенной травы, луговой зелени, морской соли, спелых фруктов, базилика и т.д. При этом указанные парфюмы обладали весьма привлекательной стоимостью. Почему итальянок привлекают такие ароматы?

Нет погони за популярными марками

Россиянки привыкли пользоваться теми парфюмами, которые легко узнать. Но в Италии все наоборот. Для них важно пахнуть особенно, поэтому они и отдают предпочтение непопулярным духам. Они никогда не приобретут те ароматы, которые есть у подруг или знакомых.

Бренд для итальянок не имеет никакого значения. Ради уникального запаха местные женщины могут выбрать даже самые дешевые парфюмы. Россиянкам некоторые такие ароматы покажутся схожими с освежителями воздуха, но итальянкам нравится.

Нежелание покупать копии

Многие россиянки любят покупать копии известных духов. На такое они идут ради экономии денег, из-за чего все начинают одинаково пахнуть. В Италии так не принято. Местные женщины привыкли копить на дорогие духи, только после чего приобретать их. Это также помогает избежать активного распространения парфюма.

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