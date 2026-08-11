Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты

Дзен-канал “ahhu.ru” назвал вещи, которые могут вызвать удивление у россиян.
Температурные “качели”
Летом температура воздуха в Казахстане может достигать +40 градусов, а зимой опускаться до -40 градусов. Зимние морозы особенно чувствуются в Астане, где часто бывает сильный ветер.
Расстояния
Казахстан занимает девятое место по площади в мире, поэтому между городами здесь очень большие расстояния. Похожая ситуация складывается и с расстояниями в городах, например, Астане. Иногда ближайший супермаркет может находиться в соседнем доме, но идти до него полчаса.
Жизнь без автомобиля
В Казахстане развит общественный транспорт, но иногда даже его не хватает. Комфортнее всего здесь будет тем людям, у которых есть машина.
Гостеприимство
“До сих пор удивляет, насколько искренне здесь относятся к гостям. Если вас пригласили домой, скорее всего, стол будет ломиться от еды, а отказаться от добавки окажется почти невозможно. Со временем начинаешь понимать, что это не исключение, а важная часть местной культуры”, - сообщает источник.
Быстрый рост цен
В Казахстане постоянно растут цены на продукты, жилье, услуги и автомобили, поэтому жизнь здесь не получится назвать стабильной. Местные к этому уже привыкли, а приезжим в этом плане бывает тяжело.
Личный опыт
Я была в трех городах Казахстана: Костанае, Петропавловске и Астане. Столица страны удивила своим масштабом и просторами. Город расположен на огромной территории, при этом людей там живет не так уж и много.
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