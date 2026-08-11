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Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты

Опубликовано: 11 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты
Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты
Legion-Media
Так как Казахстан граничит с Россией, то возникает ощущение, что там все будет привычным. Но после нескольких лет жизни в Казахстане становится понятно, что сходство является обманчивым. 

Дзен-канал “ahhu.ru” назвал вещи, которые могут вызвать удивление у россиян.

Температурные “качели”

Летом температура воздуха в Казахстане может достигать +40 градусов, а зимой опускаться до -40 градусов. Зимние морозы особенно чувствуются в Астане, где часто бывает сильный ветер.

Расстояния

Казахстан занимает девятое место по площади в мире, поэтому между городами здесь очень большие расстояния. Похожая ситуация складывается и с расстояниями в городах, например, Астане. Иногда ближайший супермаркет может находиться в соседнем доме, но идти до него полчаса.

Жизнь без автомобиля

В Казахстане развит общественный транспорт, но иногда даже его не хватает. Комфортнее всего здесь будет тем людям, у которых есть машина.

Гостеприимство

“До сих пор удивляет, насколько искренне здесь относятся к гостям. Если вас пригласили домой, скорее всего, стол будет ломиться от еды, а отказаться от добавки окажется почти невозможно. Со временем начинаешь понимать, что это не исключение, а важная часть местной культуры”, - сообщает источник.

Быстрый рост цен

В Казахстане постоянно растут цены на продукты, жилье, услуги и автомобили, поэтому жизнь здесь не получится назвать стабильной. Местные к этому уже привыкли, а приезжим в этом плане бывает тяжело.

Личный опыт

Я была в трех городах Казахстана: Костанае, Петропавловске и Астане. Столица страны удивила своим масштабом и просторами. Город расположен на огромной территории, при этом людей там живет не так уж и много.

Ранее портал "Городовой" рассказал про новый российский курорт, который пока не обрел популярность.

Автор:
Полина Аксенова
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