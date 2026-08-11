Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты

Какие вещи в Казахстане вызывают удивление у россиян - привыкнуть к такому сложно: основные моменты Legion-Media

Так как Казахстан граничит с Россией, то возникает ощущение, что там все будет привычным. Но после нескольких лет жизни в Казахстане становится понятно, что сходство является обманчивым.