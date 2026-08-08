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Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться

Опубликовано: 8 августа 2026 23:16
 Проверено редакцией
Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться
Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться
Legion-Media
Отдых на побережье Черного моря не всегда можно назвать комфортным из-за большого количества туристов. Но в стране есть и другие места, которые даже превзойдут привычные курорты.  

Представьте место, в котором есть чистые песчаные пляжи, красивая природа, развитая инфраструктура, достаточное количество отелей. Возникает ощущение, что такой курорт расположен на где-то на юге России, но на самом деле он находится в Тверской области. О нем рассказал автор дзен-канала “Русские тайны”.

О каком курорте идет речь

В 120 км от Москвы находится курорт Завидово. Здесь сохранена первозданная природа, при этом создано уникальное место для отдыха. Современную инфраструктуру успешно вписали в дикую природу, из-за чего получилось идеальное место.

Гостиницы

На территории Завидово есть несколько современных отелей, которые открылись не так давно. Если вам не нравится шум и многолюдность, то можно расположиться в лесной гостинице, которая находится на опушке.

Аквапарк

“Тем, кто не хочет купаться в реке, могут спокойно пройти пешком до крупнейшего в России аквапарка. Говорят, здесь находятся 18 бассейнов, из них 4 под открытым небом и 17 водных аттракционов. Также здесь есть большой термальный спа”, - сообщает источник.

Вывод

Завидово является новым направлением в сфере туризма, поэтому о нем еще многие не знают. На данный момент курорт подходит для тех, кто не готов отдыхать среди большого количества людей.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как сделать путешествие на поезде комфортным.

Автор:
Полина Аксенова
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