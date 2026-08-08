Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться

Представьте место, в котором есть чистые песчаные пляжи, красивая природа, развитая инфраструктура, достаточное количество отелей. Возникает ощущение, что такой курорт расположен на где-то на юге России, но на самом деле он находится в Тверской области. О нем рассказал автор дзен-канала “Русские тайны”.
О каком курорте идет речь
В 120 км от Москвы находится курорт Завидово. Здесь сохранена первозданная природа, при этом создано уникальное место для отдыха. Современную инфраструктуру успешно вписали в дикую природу, из-за чего получилось идеальное место.
Гостиницы
На территории Завидово есть несколько современных отелей, которые открылись не так давно. Если вам не нравится шум и многолюдность, то можно расположиться в лесной гостинице, которая находится на опушке.
Аквапарк
“Тем, кто не хочет купаться в реке, могут спокойно пройти пешком до крупнейшего в России аквапарка. Говорят, здесь находятся 18 бассейнов, из них 4 под открытым небом и 17 водных аттракционов. Также здесь есть большой термальный спа”, - сообщает источник.
Вывод
Завидово является новым направлением в сфере туризма, поэтому о нем еще многие не знают. На данный момент курорт подходит для тех, кто не готов отдыхать среди большого количества людей.
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