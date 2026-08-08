Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться

Новый курорт в России, который пока не обрел популярность: где находится, чем там заняться Legion-Media

Отдых на побережье Черного моря не всегда можно назвать комфортным из-за большого количества туристов. Но в стране есть и другие места, которые даже превзойдут привычные курорты.