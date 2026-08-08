Городовой / Полезное / Фильтры для кувшина не покупаю: 1 лайфхак за 5 минут — и вода чистая, экономлю 5000 ₽ в год
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Лечо от мамы: зимой баночка этой вкуснейшей закуски станет настоящим хитом Полезное
Новая «Волга» на дорогах Петербурга: почему кроссоверы победили седаны Новости Петербурга
Прощает ли Господь грехи: мудрый Омар Хайям дал ответ еще 10 веков назад — все сложнее, чем мы думаем Новости Петербурга
Личный жетон и почетный круг: эрмитажный кот Манеж вернул в цирк на Фонтанке традицию 150-летней давности Новости Петербурга
Сантехники поставили точку: можно ли запускать стиральную машинку 2 раза подряд Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Туризм
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Фильтры для кувшина не покупаю: 1 лайфхак за 5 минут — и вода чистая, экономлю 5000 ₽ в год

Опубликовано: 8 августа 2026 22:08
 Проверено редакцией
Фильтры для кувшина не покупаю: 1 лайфхак за 5 минут — и вода чистая, экономлю 5000 ₽ в год
Фильтры для кувшина не покупаю: 1 лайфхак за 5 минут — и вода чистая, экономлю 5000 ₽ в год
Legion-Media
Сэкономить на фильтрах для воды можно, перезаправляя картриджи кокосовым углём — процедура занимает 10 минут, а килограмма хватает на год. Вода становится чище, а расходы снижаются в разы.

Сменные картриджи для фильтров-кувшинов — расходный материал, который требует замены каждые 2–3 недели. При покупке одного картриджа за год набегает сумма, которую можно потратить на что-то более полезное. Однако есть проверенный способ сократить расходы в разы: самостоятельно перезаправлять отработанный картридж кокосовым углём.

Процедура занимает 10 минут, а ресурс одного килограмма наполнителя — до полугода при ежемесячной замене, пишет ИA SevastopolMedia.

Пошаговая инструкция по перезаправке

Процесс простой:

  1. Старый наполнитель удаляют через подрезанную по шву нижнюю крышку — корпус переворачивают, содержимое высыпают, а пустую ёмкость тщательно ополаскивают тёплой водой без моющих средств.
  2. Свежий кокосовый уголь перед использованием дважды промывают холодной водой: это смывает угольную пыль, которая иначе окрасит первые порции воды в серый цвет.
  3. Затем гранулы засыпают в чистый корпус — рыхло, без уплотнения, чтобы жидкость проходила беспрепятственно.
  4. Сверху укладывают марлевый слой или мелкую сетку, предотвращающую всплытие частиц.
  5. Крышку возвращают на место и фиксируют стык: подойдёт пищевой силикон, термоклей или даже несколько слоёв пищевой плёнки.
  6. Перед началом эксплуатации обновлённый картридж промывают, пропуская через него 2–3 полных кувшина воды — эти порции не используют для питья, они нужны для финальной очистки от пылевых частиц и активации сорбента.

Личный опыт автора

Когда я впервые узнала о перезаправке картриджей, отнеслась к идее скептически — казалось, что это хлопотно и небезопасно. Но после четвёртой замены купленного картриджа за два месяца я решила попробовать. Купила килограмм кокосового угля за 300 рублей, перезаправила старый картридж по инструкции. Результат меня удивил: вода стала чище, чем от нового магазинного фильтра, а вкус — мягче. С тех пор я перезаправляю картридж раз в месяц, трачу по 10 минут и экономлю около 4 тысяч рублей ежегодно.

Периодичность обслуживания и экономия

Килограмм кокосового угля — это до 15 перезаправок. При ежемесячной замене его хватает на год-полтора. Весь процесс — минут 10: высыпать, промыть, засыпать, закрыть. По качеству воды такой самодельный картридж не уступает покупному, а часто даже лучше — кокосовый уголь один из самых эффективных сорбентов.

Вывод

Самостоятельная перезаправка фильтрующих картриджей — это простой и доступный способ значительно сократить расходы на очистку воды. Процедура не требует специальных навыков или дорогих материалов, а один килограмм кокосового угля заменяет до 15 покупных картриджей. При регулярном обслуживании фильтр служит не недели, а месяцы, сохраняя качество очистки воды на высоком уровне.

Ранее мы рассказывали, как отмыть стеклянные крышки от кастрюль.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью