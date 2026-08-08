Фильтры для кувшина не покупаю: 1 лайфхак за 5 минут — и вода чистая, экономлю 5000 ₽ в год

Сменные картриджи для фильтров-кувшинов — расходный материал, который требует замены каждые 2–3 недели. При покупке одного картриджа за год набегает сумма, которую можно потратить на что-то более полезное. Однако есть проверенный способ сократить расходы в разы: самостоятельно перезаправлять отработанный картридж кокосовым углём.

Процедура занимает 10 минут, а ресурс одного килограмма наполнителя — до полугода при ежемесячной замене, пишет ИA SevastopolMedia.

Процесс простой:

Когда я впервые узнала о перезаправке картриджей, отнеслась к идее скептически — казалось, что это хлопотно и небезопасно. Но после четвёртой замены купленного картриджа за два месяца я решила попробовать. Купила килограмм кокосового угля за 300 рублей, перезаправила старый картридж по инструкции. Результат меня удивил: вода стала чище, чем от нового магазинного фильтра, а вкус — мягче. С тех пор я перезаправляю картридж раз в месяц, трачу по 10 минут и экономлю около 4 тысяч рублей ежегодно.