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Как выбрать места в самолете без соседей - есть правило: так поступают туристы со стажем

Опубликовано: 8 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
Как выбрать места в самолете без соседей - есть правило: так поступают туристы со стажем
Как выбрать места в самолете без соседей - есть правило: так поступают туристы со стажем
Legion-Media
Выбор мест в самолете - невероятно ответственная задача, ведь от этого зависит комфортность полета. Ориентироваться на номера не стоит, так как модели самолета могут быть разными. Есть и другие способы подбора мест.

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” рассказала о своем опыте путешествий на самолете. Блогер старается придерживаться при выборе мест определенной стратегии.

Нос самолета

Первые ряды считаются самыми удобными, но у них есть и один недостаток - именно здесь сидят семьи с детьми. Если вы собираетесь спать весь полет, то нос самолета точно не подойдет.

Середина самолета

Принято считать, что здесь меньше всего болтает. Но именно середина самолета считается оживленным местом. Здесь часто ходят люди, которые захотели размяться или в туалет.

Хвост самолета

Эта часть считается самой безопасной из-за статистики внештатных ситуаций. Здесь сильно болтает, но вполне тихо и комфортно, если не считать последний ряд у туалета. Его брать точно не стоит.

Как летать без соседей

“Свободные места в самолёте чаще всего остаются в хвосте. Причина простая: при регистрации места раздают начиная с начала салона, хвост заполняется последним. Если самолёт не битком, именно там больше всего шансов оказаться в гордом одиночестве”, - сообщает источник.

Если летите вдвоем, то один человек должен взять место у окна, а другой - у прохода. Существует высокая вероятность, что среднее место останется пустым.

Личный опыт

Я не люблю летать, но если мне приходится это делать, то решаюсь располагаться только в конце салона. Билеты в хвосте остаются даже в самые последние моменты.

Ранее портал "Городовой" рассказал, почему стюардесса держит руки за спиной во время встречи пассажиров.

Автор:
Полина Аксенова
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