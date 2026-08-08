Как выбрать места в самолете без соседей - есть правило: так поступают туристы со стажем

Как выбрать места в самолете без соседей - есть правило: так поступают туристы со стажем Legion-Media

Выбор мест в самолете - невероятно ответственная задача, ведь от этого зависит комфортность полета. Ориентироваться на номера не стоит, так как модели самолета могут быть разными. Есть и другие способы подбора мест.