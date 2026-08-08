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Курортный и Приозерский — в лидерах: где в Петербурге и области клещи чаще всего нападают на людей

Опубликовано: 8 августа 2026 16:43
 Проверено редакцией
Курортный и Приозерский — в лидерах: где в Петербурге и области клещи чаще всего нападают на людей
Курортный и Приозерский — в лидерах: где в Петербурге и области клещи чаще всего нападают на людей
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Паразиты нападают чаще в Ленобласти.

Август в разгаре, но клещи и не думают отдыхать. Только за последнюю неделю (с 30 июля по 5 августа) к врачам обратились 1 292 человека. Это довольно много для конца лета.

Где выше риск «поймать» клеща?

Почти 80% всех случаев происходит в Ленинградской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Если собираетесь за грибами или на дачу, будьте особенно внимательны в этих районах:

  • В области: лидирует Приозерский район (почти 40% всех укусов!). Также «горячими точками» остаются Всеволожский и Выборгский районы.
  • В черте города: самыми опасными признаны Курортный, Выборгский и Приморский районы. Здесь много парков и лесных массивов, где клещи чувствуют себя хозяевами.

Важное дополнение: чего стоит бояться?

Клещ страшен не сам по себе, а инфекциями, которые он переносит. В нашем регионе это прежде всего:

  1. Клещевой энцефалит — поражает нервную систему.
  2. Боррелиоз (болезнь Лайма) — встречается гораздо чаще. Если после укуса появилось красное пятно, которое растет (кольцевая эритема) — срочно к врачу!

Важно: клещи не прыгают с деревьев. Они сидят в траве или на низких кустах (обычно не выше метра) и цепляются за проходящего мимо человека.

Как защититься: простые правила

Вакцинация — это лучший щит, но делать её нужно заранее. Если вы не привиты, соблюдайте «технику безопасности»:

  • Светлая одежда. На ней маленького черного клеща видно сразу.
  • «Заправка». Брюки — в носки, кофту — в брюки. Выглядит не очень модно, зато безопасно.
  • Химия. Пользуйтесь репеллентами с пометкой «от клещей» (акарицидные средства).
  • Осмотры. Проверяйте себя каждые 20 минут. Клещ не впивается сразу, он может долго искать «вкусное» место с тонкой кожей.
  • Дети и прогулки. В лесу старайтесь идти по центру тропинки. Не разрешайте детям бегать по высокой траве. Коляски лучше обработать защитным спреем снизу.

Если укус всё же случился

Главное — не паникуйте и не заливайте клеща маслом. От масла он начинает задыхаться и выплескивает в вашу кровь еще больше возбудителей болезней.

  1. Не вырывайте силой. Если дернуть резко, голова клеща останется в ранке и вызовет воспаление. Лучше всего вытаскивать его специальным «выкручивателем» из аптеки или обычной ниткой.
  2. Обратитесь к врачу. Даже если вы сами сняли клеща, осмотр специалиста лишним не будет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на прошлой неделе 1451 петербуржец уже попался клещам.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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