Курортный и Приозерский — в лидерах: где в Петербурге и области клещи чаще всего нападают на людей

Август в разгаре, но клещи и не думают отдыхать. Только за последнюю неделю (с 30 июля по 5 августа) к врачам обратились 1 292 человека. Это довольно много для конца лета.
Где выше риск «поймать» клеща?
Почти 80% всех случаев происходит в Ленинградской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Если собираетесь за грибами или на дачу, будьте особенно внимательны в этих районах:
- В области: лидирует Приозерский район (почти 40% всех укусов!). Также «горячими точками» остаются Всеволожский и Выборгский районы.
- В черте города: самыми опасными признаны Курортный, Выборгский и Приморский районы. Здесь много парков и лесных массивов, где клещи чувствуют себя хозяевами.
Важное дополнение: чего стоит бояться?
Клещ страшен не сам по себе, а инфекциями, которые он переносит. В нашем регионе это прежде всего:
- Клещевой энцефалит — поражает нервную систему.
- Боррелиоз (болезнь Лайма) — встречается гораздо чаще. Если после укуса появилось красное пятно, которое растет (кольцевая эритема) — срочно к врачу!
Важно: клещи не прыгают с деревьев. Они сидят в траве или на низких кустах (обычно не выше метра) и цепляются за проходящего мимо человека.
Как защититься: простые правила
Вакцинация — это лучший щит, но делать её нужно заранее. Если вы не привиты, соблюдайте «технику безопасности»:
- Светлая одежда. На ней маленького черного клеща видно сразу.
- «Заправка». Брюки — в носки, кофту — в брюки. Выглядит не очень модно, зато безопасно.
- Химия. Пользуйтесь репеллентами с пометкой «от клещей» (акарицидные средства).
- Осмотры. Проверяйте себя каждые 20 минут. Клещ не впивается сразу, он может долго искать «вкусное» место с тонкой кожей.
- Дети и прогулки. В лесу старайтесь идти по центру тропинки. Не разрешайте детям бегать по высокой траве. Коляски лучше обработать защитным спреем снизу.
Если укус всё же случился
Главное — не паникуйте и не заливайте клеща маслом. От масла он начинает задыхаться и выплескивает в вашу кровь еще больше возбудителей болезней.
- Не вырывайте силой. Если дернуть резко, голова клеща останется в ранке и вызовет воспаление. Лучше всего вытаскивать его специальным «выкручивателем» из аптеки или обычной ниткой.
- Обратитесь к врачу. Даже если вы сами сняли клеща, осмотр специалиста лишним не будет.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на прошлой неделе 1451 петербуржец уже попался клещам.