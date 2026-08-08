Зачем льву давать лапу, а пони — идти в СПА? Узнаем секреты «закулисья» на 161-летии Ленинградского зоопарка

Ленинградскому зоопарку — 161 год!

Нашему любимому зоопарку исполняется 161 год. Это один из старейших зоопарков России, который не закрывался даже в самые тяжелые дни блокады.

14 августа здесь закатят большой праздник. Если вы думали, что зоопарк — это просто клетки и вольеры, то этот день перевернет ваше представление.

Пир на весь мир: кто что ест?

В среду, 14 августа, кормления превратятся в настоящее шоу. Вы когда-нибудь видели, как обедает крокодил или чем перекусывает броненосец?

График плотный: с 11 утра и до самого вечера киперы будут кормить белого медведя, тигров, ленивцев и даже привередливых манулов.

Это отличный шанс увидеть животных в движении и узнать, что у них сегодня в меню.

Например, вы знали, что жирафу нельзя просто дать морковку? У него свой строгий рацион, о котором зоологи расскажут прямо у вольера.

Тренинг — это не цирк

Многие думают, что животных в зоопарке дрессируют для забавы. На самом деле это тренинги для их здоровья.

14 августа вам покажут, как учат льва давать лапу для осмотра или как пака (это такой крупный грызун) приучается к процедурам. Это выглядит очень мило и познавательно.

Дети и взрослые смогут сами сделать игрушки для сурикатов или приматов. Животные обожают такие подарки — для них это и развлечение, и способ добыть вкусняшку.

Золотой билет: идем туда, куда нельзя

Самая крутая часть программы — экскурсии в «закулисье». Обычно эти двери закрыты для простых посетителей. Всего за 300 рублей можно попасть:

На кормокухню: увидите, где и как готовят тонны еды для всех обитателей.

увидите, где и как готовят тонны еды для всех обитателей. В ветклинику: посмотрите, как лечат хвостатых пациентов.

посмотрите, как лечат хвостатых пациентов. В гости к летучим мышам: заглянете в реабилитационный центр для рукокрылых.

заглянете в реабилитационный центр для рукокрылых. В тайные комнаты Экзотариума: узнаете, как выращивают кораллы и кто живет за стеклом аквариумов.

Прогулки и квесты

В течение дня по дорожкам зоопарка будут гулять необычные питомцы: альпаки, енот, скунсы и даже говорящий попугай ара. С ними можно будет сделать классные фото (только без вспышки!).

А для любителей загадок подготовили квест «Тайный код Экзотариума». Пройдете его — почувствуете себя настоящим исследователем.

Что нужно знать перед походом:

Билеты: участие в основной программе бесплатное, платите только за вход в зоопарк. Погода: если пойдет сильный дождь, прогулки с животными и шоу на улице могут отменить. Но внутри павильонов (Экзотариум, Приматы, Жираф) программа состоится в любом случае. Выставка: обязательно загляните в «Экзотариум». Там сотрудники зоопарка покажут свои творческие работы — от картин до поделок. Оказывается, наши зоологи — очень талантливые люди!

Приходите поздравлять зоопарк! Это отличный повод провести весь день на свежем воздухе и увидеть жизнь дикой природы изнутри.

Когда: 14 августа. Во сколько: в 11:00.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот.