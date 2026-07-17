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Селфи ценой в жизнь: Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот

Опубликовано: 17 июля 2026 15:25
 Проверено редакцией
Селфи ценой в жизнь: Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот
Селфи ценой в жизнь: Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Фотографы возле зверинца не имеют к Лензо никакого отношения. 

Наступило тепло, и у входа в Ленинградский зоопарк снова «аншлаг». Но речь не об очереди в кассу. Вас встречают навязчивые люди с обезьянками, совами и лошадьми.

Они предлагают сделать «крутое фото» или прокатиться. Прежде чем достать кошелек, задумайтесь.

Это не сотрудники зоопарка

Первое и самое важное: эти люди не имеют к Ленинградскому зоопарку никакого отношения, сообщили в пресс-службе зверинца.

Они просто стоят рядом, пользуясь большим потоком туристов. Зоопарк не нанимал их, не проверял их навыки и не давал разрешения на работу от своего имени.

Куда уходят ваши деньги?

Когда вы покупаете билет в кассе, деньги идут на корм животным, новые вольеры и работу ветеринаров. Когда вы отдаете наличные «фотографу» на улице — вы просто пополняете его личный карман.

Ни копейки из этих денег не пойдет на улучшение жизни зверей.

Опасность, о которой молчат

Зоопарк несет ответственность только за то, что происходит на его территории. За её пределами вы остаетесь один на один с диким животным.

  • Укусы и царапины. Напуганная сова или обезьяна может вести себя непредсказуемо.
  • Болезни. Уличные животные часто не имеют прививок. Через контакт можно подхватить всё: от грибка до бешенства или сальмонеллеза.
  • Никаких гарантий. Если лошадь вас сбросит или обезьяна укусит ребенка, «владелец» просто скроется в толпе.

Обратная сторона красивого фото

Для животных такая работа — это медленная смерть.

  1. Стресс. Весь день на жаре, в шуме и среди сотен рук.
  2. Жестокость. Чтобы звери сидели смирно, их часто накачивают успокоительными или транквилизаторами.
  3. Условия. Птицам часто подрезают крылья или заматывают клювы скотчем, а зверей держат в тесных сумках между «сменами».

Как помочь?

Самый лучший способ прекратить это безобразие — не давать им денег. Пока есть спрос, будут и предложения.

  • Не подходите к ним.
  • Не делайте «бесплатных» фото (потом с вас всё равно потребуют деньги).
  • Если видите явное жестокое обращение — вызывайте полицию.

Пусть ваш поход в зоопарк останется добрым воспоминанием, а не поддержкой сомнительного бизнеса на крови.

Помните: настоящая любовь к животным — это наблюдение за ними в комфортных вольерах, а не селфи с измученным зверем на плече.

Ранее «Городовой» рассказывал, как тигрица Агафья привыкает к Петербургу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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