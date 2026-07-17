Селфи ценой в жизнь: Ленинградский зоопарк призывает не делать фото у своих ворот

Наступило тепло, и у входа в Ленинградский зоопарк снова «аншлаг». Но речь не об очереди в кассу. Вас встречают навязчивые люди с обезьянками, совами и лошадьми.
Они предлагают сделать «крутое фото» или прокатиться. Прежде чем достать кошелек, задумайтесь.
Это не сотрудники зоопарка
Первое и самое важное: эти люди не имеют к Ленинградскому зоопарку никакого отношения, сообщили в пресс-службе зверинца.
Они просто стоят рядом, пользуясь большим потоком туристов. Зоопарк не нанимал их, не проверял их навыки и не давал разрешения на работу от своего имени.
Куда уходят ваши деньги?
Когда вы покупаете билет в кассе, деньги идут на корм животным, новые вольеры и работу ветеринаров. Когда вы отдаете наличные «фотографу» на улице — вы просто пополняете его личный карман.
Ни копейки из этих денег не пойдет на улучшение жизни зверей.
Опасность, о которой молчат
Зоопарк несет ответственность только за то, что происходит на его территории. За её пределами вы остаетесь один на один с диким животным.
- Укусы и царапины. Напуганная сова или обезьяна может вести себя непредсказуемо.
- Болезни. Уличные животные часто не имеют прививок. Через контакт можно подхватить всё: от грибка до бешенства или сальмонеллеза.
- Никаких гарантий. Если лошадь вас сбросит или обезьяна укусит ребенка, «владелец» просто скроется в толпе.
Обратная сторона красивого фото
Для животных такая работа — это медленная смерть.
- Стресс. Весь день на жаре, в шуме и среди сотен рук.
- Жестокость. Чтобы звери сидели смирно, их часто накачивают успокоительными или транквилизаторами.
- Условия. Птицам часто подрезают крылья или заматывают клювы скотчем, а зверей держат в тесных сумках между «сменами».
Как помочь?
Самый лучший способ прекратить это безобразие — не давать им денег. Пока есть спрос, будут и предложения.
- Не подходите к ним.
- Не делайте «бесплатных» фото (потом с вас всё равно потребуют деньги).
- Если видите явное жестокое обращение — вызывайте полицию.
Пусть ваш поход в зоопарк останется добрым воспоминанием, а не поддержкой сомнительного бизнеса на крови.
Помните: настоящая любовь к животным — это наблюдение за ними в комфортных вольерах, а не селфи с измученным зверем на плече.
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