Когда выкапывать чеснок, если все время льют дожди: агроном Давыдова дала ответ – луковицы не сгниют и не прорастут

Что нужно предпринять, если озимый чеснок созрел для уборки, но ежедневные осадки препятствуют этому процессу? Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями для садоводов в такой ситуации.
Важно отметить, что во влажной почве луковицы могут начать гнить уже через неделю.
«При извлечении из сырой земли существует риск повреждения чеснока, а через образовавшиеся раны могут быстро проникнуть инфекции, способствующие гниению»,– объяснила специалист.
Защитите чеснок от дождя
Специалист советует за пять дней до уборки урожая установить временное укрытие над грядкой с чесноком, например, используя дуги и натянув пленку. Это поможет защитить растения от излишней влаги и предотвратить развитие гнилостных процессов.
Никакой лопаты!
В условиях повышенной влажности лучше всего убирать луковицы с помощью вил, осторожно поддевая их на расстоянии 10-15 сантиметров от растения. После этого следует аккуратно очистить чеснок от лишней земли мягкой щеткой и разложить его в один слой под навесом для просушки.
Действуя внимательно и аккуратно, вы сможете сохранить свой урожай.
Ранее мы рассказали, как оживить чахлую петунию.