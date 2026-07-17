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Когда выкапывать чеснок, если все время льют дожди: агроном Давыдова дала ответ – луковицы не сгниют и не прорастут

Опубликовано: 17 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Когда выкапывать чеснок, если все время льют дожди: агроном Давыдова дала ответ – луковицы не сгниют и не прорастут
Когда выкапывать чеснок, если все время льют дожди: агроном Давыдова дала ответ – луковицы не сгниют и не прорастут
Городовой ру
Ликбез от продвинутого огородника

Что нужно предпринять, если озимый чеснок созрел для уборки, но ежедневные осадки препятствуют этому процессу? Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями для садоводов в такой ситуации.

Важно отметить, что во влажной почве луковицы могут начать гнить уже через неделю.

«При извлечении из сырой земли существует риск повреждения чеснока, а через образовавшиеся раны могут быстро проникнуть инфекции, способствующие гниению»,– объяснила специалист.

Защитите чеснок от дождя

Специалист советует за пять дней до уборки урожая установить временное укрытие над грядкой с чесноком, например, используя дуги и натянув пленку. Это поможет защитить растения от излишней влаги и предотвратить развитие гнилостных процессов.

Никакой лопаты!

В условиях повышенной влажности лучше всего убирать луковицы с помощью вил, осторожно поддевая их на расстоянии 10-15 сантиметров от растения. После этого следует аккуратно очистить чеснок от лишней земли мягкой щеткой и разложить его в один слой под навесом для просушки.

Действуя внимательно и аккуратно, вы сможете сохранить свой урожай.

Ранее мы рассказали, как оживить чахлую петунию.

Автор:
Ксения Давыдова
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