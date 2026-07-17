ОСАГО подорожает на 5–6%: наклейки, уплотнители и крепеж теперь считают по полной стоимости

Что ждет водителей после изменений в расчетах выплат

С середины июля правила расчёта выплат по ОСАГО заметно поменялись — и перемены эти напрямую связаны с ценами на запчасти. Центробанк скорректировал методику, чтобы суммы возмещения лучше соответствовали реальным тратам на ремонт.

Что конкретно изменили: три ключевых правки

Главная цель — сделать расчёт ближе к рыночным ценам, а не к самым дешёвым предложениям. Раньше система нередко учитывала откровенно слабые аналоги, а теперь планку заметно подняли.

Снизили порог для дешёвых аналогов с 80 % до 70 % от цены оригинала — теперь «сувенирные» детали почти не попадут в расчёт.

Расходники (герметики, жидкости и т. п.) считают по полной стоимости, без скидок.

Мелкие элементы (уплотнители, клипсы, наклейки) включают в смету полностью, а не оценивают в условные 2 % — в сумме это ощутимо, особенно при замене крупных узлов.

Сколько это даст в деньгах

По оценкам Центробанка, средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10 %. Для отдельных марок, где запчасти сложно достать и неоригинальные детали сильно разнятся по качеству, рост может составить 30–40 %.

При этом полис, по прогнозам экспертов, подорожает в среднем на 5–6 %, но итоговая цифра для конкретного водителя зависит от множества факторов.

Когда изменения реально заработают

Новая методика начнёт действовать с 19 сентября — после обновления справочников РСА. До этого момента у автомобилистов есть небольшой запас времени. При этом некоторые страховщики уже сейчас могут закладывать будущий рост выплат в текущие тарифы.

Вывод

Обновлённая методика расчёта должна сделать выплаты по ОСАГО более справедливыми и приближёнными к реальным ценам на ремонт. Однако это неизбежно отразится и на стоимости страховки.

Водителям стоит учитывать эти изменения при планировании расходов и внимательно следить за обновлениями справочников. Об этом сообщает канал "ПриветТачка" (18+).

Личный опыт автора

Как‑то после небольшого ДТП выплата оказалась заметно ниже реальных цен на детали: в расчёте учли откровенно дешёвые аналоги, которые даже в сервисе брать не хотели. В итоге доплачивать пришлось из своего кармана. Сейчас, когда правила меняют в сторону более адекватных цен, надеюсь, таких ситуаций станет меньше.

Мнения россиян

«Наконец‑то перестанут считать по самым дешёвым запчастям — это реально не соответствовало рынку», — Александр, водитель из Екатеринбурга. «Рост выплат — это хорошо, но боюсь, что страховка подорожает сильнее обещанных 5–6 %», — Марина, автовладелица из Казани. «Главное, чтобы методика реально работала, а не осталась на бумаге. Хочется, чтобы денег хватало на нормальный ремонт», — Дмитрий, автолюбитель из Воронежа.

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