Температурное пике: Петербург разогреется до +28, чтобы через день уйти в облачную прохладу

В Северной столице будут переменчивые выходные.

Лето в Северной столице решило показать свой капризный характер. Нас ждут «температурные качели»: от жаркого зноя до типичной питерской прохлады.

Суббота: идеальный день для пляжа

Суббота, 18 июля, станет самым жарким днем недели. Солнце припечет на совесть: в Петербурге воздух прогреется до +26…+28 градусов. В области местами будет еще жарче, рассказал синоптик Александр Колесов.

Если вы планировали поездку на залив или прогулку по паркам — это ваш шанс. Атмосферное давление начнет потихоньку падать, но погода останется сухой и ясной. Наслаждайтесь, это настоящий экватор лета!

Воскресенье: первый звоночек от Балтики

В воскресенье ситуация изменится. С Балтики к нам спешит циклон. Небо затянет облаками, и зарядят кратковременные дожди.

Жары +28 уже не будет — столбики термометров опустятся до комфортных +23…+25 градусов.

Это еще не холод, но свежесть почувствуется сразу. Идеальное время, чтобы отдохнуть от субботнего зноя.

Будни под властью циклона

На следующей неделе солнце окончательно спрячется за тучи. Петербург окажется в кольце циклонов. Что это значит для нас?

Дожди будут идти почти каждый день (но не стеной, а короткими набегами).

Возможны грозы — не оставляйте окна открытыми, уходя на работу.

Температура зафиксируется на отметке около +20 градусов.

В какие-то дни будет чуть теплее (+22), в какие-то — свежее. Но выше «двадцатки» рассчитывать пока не стоит.

Почему так происходит?

Июль в нашем регионе традиционно считается самым дождливым месяцем в году. Несмотря на жару, именно в середине лета выпадает больше всего осадков.

Это связано с тем, что прогретый воздух встречается с влажными ветрами с Атлантики и Балтики.

Ранее «Городовой» рассказывал, что синоптики обещают летнюю субботу Петербургу.