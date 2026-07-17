Труба для грунта и стройка «наоборот»: как лед и бетон помогают прокладывать метро в Петербурге

Станцию возводят по особой технологии top-down.

Метро в Петербурге строится сразу на нескольких участках. Сейчас основные новости приходят с «зеленой» и «коричневой» веток.

«Зеленая» ветка: строим дом с крыши

Станция «Каменка» (ее еще называют «Зоопарк») станет следующей после «Беговой» и «Богатырской». Сейчас здесь начался важный этап — строители заливают «крышу» будущей станции.

В чем фишка? Станцию строят по методу top-down. В переводе — «сверху вниз». Обычно мы сначала роем яму, а потом строим здание, пишет телеграм-канал "Подземник".

Тут всё наоборот: сначала заливают бетонное перекрытие (потолок), а потом начинают выгребать землю из-под него.

Зачем это нужно? Такой метод безопаснее для соседних зданий. Бетонная плита сразу держит стены котлована и не дает им сдвинуться. По этой же схеме в Петербурге уже построили «Беговую» и «Зенит».

Что уже сделали? Строители выровняли дно, уложили гравий и подготовили площадку для арматуры. Чтобы быстрее убирать лишнюю землю, придумали хитрость: установили специальную трубу.

Через нее грунт сбрасывают прямо в тоннель, где его забирают составы. Это сильно ускоряет работу.

«Коричневая» ветка: ледяной щит против воды

На Красносельско-Калининской линии работы идут в районе улицы Черняховского (недалеко от «Лиговского проспекта»).

Здесь строят глубокую шахту, которая в будущем станет «легкими» метро — огромным вентиляционным узлом.

Главная проблема — вода

Петербург стоит на болотах. На глубине строители постоянно натыкаются на грунтовые воды и плывуны. Чтобы шахту не затопило, используют технологию заморозки.

Как это работает?

Вокруг будущей шахты бурят десятки глубоких скважин. В них закачивают специальный охлаждающий раствор.

Земля вокруг превращается в ледяной цилиндр, который не пропускает воду. Только внутри этого «ледяного стакана» рабочие могут спокойно копать.

Сейчас там установили первые 5 чугунных колец из 58. Это мощный каркас, который будет держать шахту десятилетиями. За процессом заморозки следят датчики в режиме 24/7.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем на Лиговском проспекте строят метро «навырост».